Мироманов и Суниев сделали передачи за фарм «Калгари» в матче с «Коачеллой». Даниил набрал 34 очка в 58 играх, Айдар – 21 балл в 53 матчах
Даниил Мироманов и Айдар Суниев сделали ассисты в матче АХЛ.
«Коачелла Вэлли» обыграла «Калгари Рэнглерс» (5:2) в матче регулярного чемпионата АХЛ.
Хоккеисты «Рэнглерс» Даниил Мироманов и Айдар Суниев отметились голевыми передачами.
Мироманов также нанес три броска по воротам при полезности «минус 2». Суниев набрал две минуты штрафа, нанес два броска при полезности «минус 2».
В этом сезоне Мироманов записал на свой счет 34 (9+25) очка при полезности «минус 5» в 58 матчах. В активе Суниева 21 (15+6) балл при полезности «минус 27» в 53 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Мироманова не понимаю, столько лет по низшим лигам играет, в НХЛ шансы получал, не сложилось. Неужели в колхозе никому не пригодился бы?
