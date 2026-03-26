Мироманов и Суниев сделали передачи за фарм «Калгари» в матче с «Коачеллой». Даниил набрал 34 очка в 58 играх, Айдар – 21 балл в 53 матчах

«Коачелла Вэлли » обыграла «Калгари Рэнглерс » (5:2) в матче регулярного чемпионата АХЛ .

Хоккеисты «Рэнглерс» Даниил Мироманов и Айдар Суниев отметились голевыми передачами.

Мироманов также нанес три броска по воротам при полезности «минус 2». Суниев набрал две минуты штрафа, нанес два броска при полезности «минус 2».

В этом сезоне Мироманов записал на свой счет 34 (9+25) очка при полезности «минус 5» в 58 матчах. В активе Суниева 21 (15+6) балл при полезности «минус 27» в 53 играх.