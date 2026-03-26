Ларионов о вратаре СКА: «Плеш дает шанс. Мы не хотим опуститься в моральную яму. Нам есть чем ответить игрокам, которые порой действуют грязно и грубо»

Игорь Ларионов: Плешков дает СКА шанс.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о вратаре команды после поражения двух поражений в серии Кубка Гагарина против ЦСКА .

В первых двух играх в воротах петербуржцев сыграл Артемий Плешков .

– Плешков и дальше продолжит серию? Или планируете дать ему отдохнуть?

– Я не думаю, что у кого-то есть доли сомнений в наших вратарях. Плеш дает нам шанс, играет так, как играл весь сезон.

Думаю, есть смысл дать парню паузу – сегодня вечером. Завтра новый день, игра в пятницу. В плей-офф ты должен, не взирая на трудности и невзгоды, выходить.

Если ты один раз дашь себе слабину, это станет привычкой. Мы не хотим опуститься в моральную яму.

Поэтому будем делать так, чтобы и вратари получили поддержку от тренерского штаба, защитники подтянули свою игру в обороне, на пятачке, стали жестче – нам есть чем ответить игрокам, которые порой действуют грязно и грубо.

И, конечно, надо действовать агрессивнее в атаке. У нас нет времени на раскачку, должны решать все здесь и сейчас, – сказал Игорь Ларионов.