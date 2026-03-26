  • Ларионов о вратаре СКА: «Плеш дает шанс. Мы не хотим опуститься в моральную яму. Нам есть чем ответить игрокам, которые порой действуют грязно и грубо»
Игорь Ларионов: Плешков дает СКА шанс.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о вратаре команды после поражения двух поражений в серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

В первых двух играх в воротах петербуржцев сыграл Артемий Плешков.

– Плешков и дальше продолжит серию? Или планируете дать ему отдохнуть?

– Я не думаю, что у кого-то есть доли сомнений в наших вратарях. Плеш дает нам шанс, играет так, как играл весь сезон.

Думаю, есть смысл дать парню паузу – сегодня вечером. Завтра новый день, игра в пятницу. В плей-офф ты должен, не взирая на трудности и невзгоды, выходить.

Если ты один раз дашь себе слабину, это станет привычкой. Мы не хотим опуститься в моральную яму.

Поэтому будем делать так, чтобы и вратари получили поддержку от тренерского штаба, защитники подтянули свою игру в обороне, на пятачке, стали жестче – нам есть чем ответить игрокам, которые порой действуют грязно и грубо.

И, конечно, надо действовать агрессивнее в атаке. У нас нет времени на раскачку, должны решать все здесь и сейчас, – сказал Игорь Ларионов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
Ска давно уже в моральной яме, и не вылазил
Плеш? Серьезно?
Ответ vizl
Хорошо, что не Плешь... Тут редакторы молодцы :)
Ответ NoThanks
Ну, правильнее было бы всё-таки Плешь :)
Не особо приятно Ларионов называет своего вратаря. Понятно, что от фамилии идёт. Но звучит отвратительно.
Подождите, опять что ли профессор проиграл автобусу и плохим судьям? Ещё, наверное, не хватило фокуса, огня, страсти, но "мы игрокам поможем"?
Профессор, на пятаке никого у вас нет, по три раза соперники добивают шайбу , а защитники наблюдают за этим процессом, тут два варианта или нет никакого понятия у защитников или тебя, как тренера просто сливают.
Задолбал он так называть игроков да лар.
Плеш дает шанс, а банкетный отбирает.
Профессор клубничный дел
Ответ Андрей_1117090100
малиновый)
Интересно у Игорька 69 какая кликуха среди игроков.Папа джуниором его называет.
Ответ Алексей Тор
69 интересная поза)
Ответ BОЛК 716
Но не в хоккее, где нет женщин)
со сл сезона Тамбиев будет главным ....
Материалы по теме
Ларионов о 0-2 в серии с ЦСКА: «Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к игре, которая характерна для СКА – скорость, созидание»
сегодня, 03:28
Ларионов про 2:4 от ЦСКА и 0-2 в серии: «СКА должен быть лучше, и мы будем лучше! Оборона – главный компонент, который мешает нашей команде»
вчера, 20:20
