  • Афанасьев забил 13-й гол в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Техасом». Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» набрал 35 очков в 54 играх АХЛ
Егор Афанасьев – третья звезда матча с «Техасом».

Нападающий «Сан-Хосе Барракуда» Егор Афанасьев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата АХЛ против «Техаса» (2:3).

25-летний форвард отметился заброшенной шайбой при полезности «плюс 1». Также он заработал две минуты штрафа и нанес два броска по воротам.

Россиянин продлил результативную серию до четырех матчей, набрав на отрезке 4 (2+2) балла.

В общей сложности в активе Афанасьева 35 (13+22) очков при полезности «плюс 4» в 54 матчах сезона.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
