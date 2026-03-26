Пастрняк набрал очки в 11-м матче подряд – у него 1+2 против «Баффало». В активе форварда «Бостона» 90 баллов в 67 играх
Давид Пастрняк набрал очки в 11-м матче подряд в НХЛ.
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ).
Чешский форвард был назван первой звездой игры.
В матче с «Сэйбрс» он также набрал «плюс 3» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 21:56 (2:59 – в большинстве).
Пастрняк продлил серию с набранными очками до 11 матчей. На этом отрезке он отметился 18 (7+11) очками.
В общей сложности в его активе 90 (29+61) баллов при полезности «плюс 3» в 67 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
60 передач за сезон, третий раз в карьере (все подряд)
Паста наше всё!