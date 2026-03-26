  • Пастрняк набрал очки в 11-м матче подряд – у него 1+2 против «Баффало». В активе форварда «Бостона» 90 баллов в 67 играх
Пастрняк набрал очки в 11-м матче подряд – у него 1+2 против «Баффало». В активе форварда «Бостона» 90 баллов в 67 играх

Давид Пастрняк набрал очки в 11-м матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ).

Чешский форвард был назван первой звездой игры.

В матче с «Сэйбрс» он также набрал «плюс 3» за полезность, нанес три броска по воротам и провел на льду 21:56 (2:59 – в большинстве).

Пастрняк продлил серию с набранными очками до 11 матчей. На этом отрезке он отметился 18 (7+11) очками.

В общей сложности в его активе 90 (29+61) баллов при полезности «плюс 3» в 67 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoБостон
logoНХЛ
logoДавид Пастрняк
logoБаффало
Очередная 💯 не за горами
90 очков за сезон, пятый раз в карьере (4й подряд)
60 передач за сезон, третий раз в карьере (все подряд)
Паста наше всё!
Паста должен выбить очередную сотку. Лучший вингер лиги, после Кучерова
Ответ Einfach Safari
Если бы не Кучеров 4-й год подряд бы был в 1-й пятерке ASnhl по сезону. Впрочем и так неплохо, в третий раз подряд попадёт во 2-ю. Кстати о нём тоже мало говорят за океаном, вот так у нас проходит карьера одних из лучших правых крайних в истории лиги в сегодняшних реалиях:)
Когда Баффало забивал вторую шайбу, игрок Бостона очень грязно сыграл, Бенсон мог и шею травмировать, очень грязная игра, никакой необходимости в этом не было
Учитывая что в основном по сезону его центрит боец UFC то это выдающийся результат. Хотя не факт что он все таки сотню перешагнет, но тем не менее круто.
Ответ Белый офицер
Хусна боец UFC
Ответ ovi1000
Там последние матчи минтенен , Марат вроде слева играет. Ну а большую часть сезона все таки наверное с линдзольмом хотя основного партнера нет. То Марат, то минтенен, то Элиас, пару раз с миттельштадом и захой. О ком речь я вообще не пойму
Пасте пора уже с Кучем и Маккинноном за Арт бороться.
