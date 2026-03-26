Ахтямов отразил 29 из 30 бросков «Манитобы» и стал 2-й звездой матча. У вратаря «Марлис» 20 побед в 34 играх сезона АХЛ
Голкипер «Торонто Марлис» Артур Ахтямов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Манитобы» (4:1).
Российский вратарь отразил 29 из 30 бросков соперника и записал на свой счет 20-ю победу в сезоне.
В нынешнем сезоне Ахтямов сыграл 34 игры в АХЛ, пропуская в среднем 2,80 шайбы и отражая 90,6% бросков.
«Торонто» продлил контракт с Ахтямовым на 3 года, зарплата – 900 тысяч долларов
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем