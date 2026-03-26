  • Ларионов о 0-2 в серии с ЦСКА: «Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к игре, которая характерна для СКА – скорость, созидание»
Ларионов о 0-2 в серии с ЦСКА: «Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к игре, которая характерна для СКА – скорость, созидание»

Игорь Ларионов: нужно вернуться к игре, которая характерна для СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о двух поражениях от ЦСКА в серии первого раунда Кубка Гагарина.

Петербуржцы уступают 0-2 в серии после поражений 2:3 во втором овертайме и 2:4.

– 0-2 в серии. Как не допустить, чтобы у команды опустились руки? И за счет чего переламывать серию?

– В любой игре – «регулярка» или плей-офф – ты ищешь позитив. Да, мы проигрываем 0-2, но нельзя смотреть на четвертую, пятую или шестую игру – только на следующую.

Нужно улучшить игру на «точке», быть более жесткими на своем пятаке, стараться быть первыми у ворот соперника, выигрывать чужой пятак.

Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к той игре, которая характерна для СКА – скорость, созидание.

Мы можем это делать, но должны делать гораздо чаще. Надо улучшить эти детали перед третьим матчем, – сказал Игорь Ларионов.

Плей-офф КХЛ: СКА Ларионова летит ЦСКА 0-2, у «Трактора» нет шансов против такого «Ак Барса»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
В атаке пошире, в защите поуже(с))
Видна рука профессора, который взялся не за своё дело, Тамбиеву нужно доставать конспекты из Адмирала иначе СКА закончит через два матча.
Ответ Саша Иванов_1117064575
Видна рука профессора, который взялся не за своё дело, Тамбиеву нужно доставать конспекты из Адмирала иначе СКА закончит через два матча.
Ларик не отдаст возжи Тамбиеву ! Даже по трансляции отчетливо видно как он из своих помощников выделяет Бабенко, а не Тамбиева. Подходит именно к Бабенко, обменивается с ним репликами, даже на ушко перешептывается. Такого взаимодействия с Тамбиевым у Ларика и близко нет. Так что скорее Тамбиева из клуба выставят по завершении сезона нежели дозволят ему некие конспекты применить в жизнь. Ларик также сам не йудет, не для того он шел к этой вершине , а СКА как ни крути это уже ни разу не Торпедо чтобы вот так вот запросто с капитанского мостика самовыпилиться ...
Ответ Дмитрий Декабрист
Ларик не отдаст возжи Тамбиеву ! Даже по трансляции отчетливо видно как он из своих помощников выделяет Бабенко, а не Тамбиева. Подходит именно к Бабенко, обменивается с ним репликами, даже на ушко перешептывается. Такого взаимодействия с Тамбиевым у Ларика и близко нет. Так что скорее Тамбиева из клуба выставят по завершении сезона нежели дозволят ему некие конспекты применить в жизнь. Ларик также сам не йудет, не для того он шел к этой вершине , а СКА как ни крути это уже ни разу не Торпедо чтобы вот так вот запросто с капитанского мостика самовыпилиться ...
Ларик видит в Тамбиеве не помощника, а конкурента , поганый характер профессора делает свое дело, два медведя не уживутся в одной берлоге, так было с Козыревым, так будет и с Тамбиевым.
Чтобы к этому вернуться это должно быть.. Этот ЦСКА не даст вам созидать... Его нужно раскручивать по винтику...
"Нужно улучшить игру на «точке», быть более жесткими на своем пятаке, стараться быть первыми у ворот соперника, выигрывать чужой пятак, лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов".
Прописные истины, которые может сказать любой любитель хоккея. Задача тренера - ответить почему у твоей команды это не получается сделать. Но, видимо ГТ Ларионов этого сказать не может. Не знает?
Нужен тренер...
Ответ Петрович
Нужен тренер...
нужно расформировать ска
Ответ World World_1116782651
нужно расформировать ска
Ваши слова. да Богу в уши!!!
А теперь прочитайте это голосом Барбарисыча)))
видите разницу?
а ее нет!
Наивный профессор, вчера вам просто не дали играть в атаку , ни одного шанса, если ничего не изменится, то 4-0 в серии обеспечено.
Ответ притвиц
Наивный профессор, вчера вам просто не дали играть в атаку , ни одного шанса, если ничего не изменится, то 4-0 в серии обеспечено.
что может измениться у этого бесхребетного ска? Цска просто в разы сильнее
Ответ World World_1116782651
что может измениться у этого бесхребетного ска? Цска просто в разы сильнее
у ЦСКА есть ТРЕНЕР!!!
Для СКА характерна какая-то игра? Ну если только "кто в лес, кто по дрова", потому что ГТ способен лишь всякую чушь выдавать с умным видом
даже на 5-ю не посмотришь ты игру "малиновый", не то что 6-ю)🤣
ЦСКА мощнее чисто физически. СКА сейчас это полумолодежная команда.
Ларионов проиграл 10 матчей подряд в Кубке Гагарина – 8 с «Торпедо» и 2 со СКА
вчера, 19:38
