Ларионов о 0-2 в серии с ЦСКА: «Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к игре, которая характерна для СКА – скорость, созидание»

Игорь Ларионов: нужно вернуться к игре, которая характерна для СКА.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о двух поражениях от ЦСКА в серии первого раунда Кубка Гагарина.

Петербуржцы уступают 0-2 в серии после поражений 2:3 во втором овертайме и 2:4.

– 0-2 в серии. Как не допустить, чтобы у команды опустились руки? И за счет чего переламывать серию?

– В любой игре – «регулярка» или плей-офф – ты ищешь позитив. Да, мы проигрываем 0-2, но нельзя смотреть на четвертую, пятую или шестую игру – только на следующую.

Нужно улучшить игру на «точке», быть более жесткими на своем пятаке, стараться быть первыми у ворот соперника, выигрывать чужой пятак.

Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к той игре, которая характерна для СКА – скорость, созидание.

Мы можем это делать, но должны делать гораздо чаще. Надо улучшить эти детали перед третьим матчем, – сказал Игорь Ларионов.

