Хуснутдинов сделал 17-ю передачу в сезоне в матче с «Баффало». Форвард «Бостона» набрал 31 балл в 67 играх
Марат Хуснутдинов сделал передачу в матче с «Баффало».
Нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов записал на свой счет голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ).
Это 17-я передача для россиянина в текущем сезоне.
В этой игре форвард также набрал «плюс 1» за полезность, заблокировал три броска соперника и провел на льду 18:00 (1:44 – в меньшинстве).
В активе Хуснутдинов теперь 31 (14+17) балл при полезности «плюс 15» в 67 матчах чемпионата. Средне игровое время – 14:25.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Как и ожидалось, один раз стрельнул покером, и всё, я писал, что этот игрок крайне не стабилен, играя в одном звене с праймовым Пастерняком не набирать очки - это слив карьеры в НХЛ.
