Хуснутдинов сделал 17-ю передачу в сезоне в матче с «Баффало». Форвард «Бостона» набрал 31 балл в 67 играх

Марат Хуснутдинов сделал передачу в матче с «Баффало».

Нападающий «Бостона » Марат Хуснутдинов записал на свой счет голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало » (4:3 ОТ).

Это 17-я передача для россиянина в текущем сезоне.

В этой игре форвард также набрал «плюс 1» за полезность, заблокировал три броска соперника и провел на льду 18:00 (1:44 – в меньшинстве).

В активе Хуснутдинов теперь 31 (14+17) балл при полезности «плюс 15» в 67 матчах чемпионата. Средне игровое время – 14:25.