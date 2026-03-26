Задоров против «Баффало»: 20-е очко в сезоне, «+2», 3 броска, 2 блок-шота, 6 хитов и 19:58 на льду
Никита Задоров сделал передачу в матче с «Баффало».
Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ).
Россиянин завершил игру с показателем полезности «плюс 2», нанес три броскам по воротам, заблокировал два броска соперника и выполнил шесть силовых приемов при игровом времени 19:58 (1:51 – в меньшинстве).
В этом сезоне Задоров набрал 20 (8+12) очков при полезности «плюс 22» в 71 матче чемпионата. Среднее игровое время – 20:58.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Даже не подрался сегодня? Это несерьезно!
Вот именно так и должно быть в играх ПО, жестко но чисто. Ну а за отбор во втором голе, отдельное спасибо)
