Задоров против «Баффало»: 20-е очко в сезоне, «+2», 3 броска, 2 блок-шота, 6 хитов и 19:58 на льду

Никита Задоров сделал передачу в матче с «Баффало».

Защитник «Бостона » Никита Задоров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало » (4:3 ОТ).

Россиянин завершил игру с показателем полезности «плюс 2», нанес три броскам по воротам, заблокировал два броска соперника и выполнил шесть силовых приемов при игровом времени 19:58 (1:51 – в меньшинстве).

В этом сезоне Задоров набрал 20 (8+12) очков при полезности «плюс 22» в 71 матче чемпионата. Среднее игровое время – 20:58.