Зибанежад вышел на 4-е место по голам в истории «Рейнджерс» после дубля «Торонто» (282). Крайдер идет третьим (326), лидирует Жильбер (406)
Мика Зибанежад вышел на четвертое место по голам в истории «Рейнджерс».
Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:4).
Шведский форвард нанес 10 бросков по воротам за игру и отличился дважды, забив 31-й и 32-й голы в сезоне.
Также это 281-й и 282-й голы для Зибанежада в 720 матчах за «Рейнджерс». Он вышел на четвертое место в истории клуба по этому показателю, опередив Адам Грэйвса (280, 772 матча).
На третьей позиции находится Крис Крайдер (326 голов, 883 матча), на второй – Жан Ратель (336, 861), на первой – Род Жильбер (406, 1065).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Родриг Жильбер, Квебекский франкофон. Гилберт вам писаки
В который раз в сезоне повторюсь, что Мика единственный, кто в этой шараге имеет яйца и по-прежнему является одним из ведущих игроков лиги при розыгрыше РР.
Зибе обмен Панарина явно на пользу пошел. Если бы Копы начали перезагрузку с "хлебушка", то Крайдер уже давно вышел бы на 2 место.
