Зибанежад вышел на 4-е место по голам в истории «Рейнджерс» после дубля «Торонто» (282). Крайдер идет третьим (326), лидирует Жильбер (406)

Мика Зибанежад вышел на четвертое место по голам в истории «Рейнджерс».

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто » (3:4).

Шведский форвард нанес 10 бросков по воротам за игру и отличился дважды, забив 31-й и 32-й голы в сезоне.

Также это 281-й и 282-й голы для Зибанежада в 720 матчах за «Рейнджерс ». Он вышел на четвертое место в истории клуба по этому показателю, опередив Адам Грэйвса (280, 772 матча).

На третьей позиции находится Крис Крайдер (326 голов, 883 матча), на второй – Жан Ратель (336, 861), на первой – Род Жильбер (406, 1065).