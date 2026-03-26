Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Торонто», отразив 14 из 18 бросков. У вратаря «Рейнджерс» 22 поражения в 45 матчах сезона
Игорь Шестеркин пропустил четыре шайбы от «Торонто».
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:4).
Российский вратарь парировал 14 из 18 бросков соперника (77,8% отраженных бросков).
Для Шестеркина это четвертое поражение подряд и 22-е в 45 матчах текущего сезона. Голкипер в среднем пропускает 2,59 шайбы и отражает 91,1% бросков.
Статистику Шестеркина можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс
Шестеркин не играет свой лучший сезон, но с Рейнджерс этого года никто бы не сыграл better! Поэтому Игорь по всем показателям по-прежнему топовый вратарь, которому придется ждать перестройки команды вместе с ней до лучших времён и новых побед…
Шестеркин не играет свой лучший сезон, но с Рейнджерс этого года никто бы не сыграл better! Поэтому Игорь по всем показателям по-прежнему топовый вратарь, которому придется ждать перестройки команды вместе с ней до лучших времён и новых побед…
Зачем защищаешь его
Шестеркин не играет свой лучший сезон, но с Рейнджерс этого года никто бы не сыграл better! Поэтому Игорь по всем показателям по-прежнему топовый вратарь, которому придется ждать перестройки команды вместе с ней до лучших времён и новых побед…
Защита абсолютно не помогает вратарю, можно спокойно делать 40 сэйвов, когда 90 % из них идёт от синей линии и без траффика перед воротами. А можно постоянно получать открытые броски в свои ворота, как в большинстве случаев с Шестёркиным
