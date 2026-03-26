Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Торонто», отразив 14 из 18 бросков. У вратаря «Рейнджерс» 22 поражения в 45 матчах сезона

Игорь Шестеркин пропустил четыре шайбы от «Торонто».

Голкипер «Рейнджерс » Игорь Шестеркин пропустил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто » (3:4).

Российский вратарь парировал 14 из 18 бросков соперника (77,8% отраженных бросков).

Для Шестеркина это четвертое поражение подряд и 22-е в 45 матчах текущего сезона. Голкипер в среднем пропускает 2,59 шайбы и отражает 91,1% бросков.

Статистику Шестеркина можно изучить по ссылке .