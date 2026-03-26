«Рейнджерс» не вышли в плей-офф во втором сезоне подряд. Команда Салливана проиграла 6 матчей подряд и идет последней на Востоке

«Рейнджерс» пропустят второй розыгрыш Кубка Стэнли подряд.

«Рейнджерс» потеряли шансы на выход в плей-офф в этом сезоне после того, как проиграли «Торонто » (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Для команды тренера Майка Салливана это поражение стало шестым кряду.

Клуб из Нью-Йорка не вышел в розыгрыш Кубка Стэнли во втором сезоне подряд.

На данный момент «Рейнджерс » находятся на последнем, 16-м, месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 65 очков в 72 играх.

В прошлом сезоне нью-йоркцы заняли 11-ю позицию в конференции, набрав 85 баллов в 82 матчах.