  Светлов о 0-2 для СКА: «У каждой тройки – свой хоккей. Зыков или Плотников стараются сыграть попроще, легионеры и Голдобин – усложняют. Против такой машины, как ЦСКА, нужен целостный хоккей»
Светлов о 0-2 для СКА: «У каждой тройки – свой хоккей. Зыков или Плотников стараются сыграть попроще, легионеры и Голдобин – усложняют. Против такой машины, как ЦСКА, нужен целостный хоккей»

Сергей Светлов высказался о серии ЦСКА – СКА.

Бывший главный тренер клубов КХЛ Сергей Светлов оценил ход серии первого раунда Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА (2-0).

– Сергей Александрович, главный для вас сюрприз в плей-офф-2026?

– Не ожидал, что в армейской серии ЦСКА довольно уверенно уйдет вперед – 2-0.

Если в первом домашнем матче армейцы Москвы еще присматривались к сопернику и игра шла на два результата, то в повторной встрече преимущество ЦСКА уже не вызывало вопросов.

Обратите внимание, по ходу обоих матчей ЦСКА уступал по счету – но тем не менее уверенно отыгрывался. Это говорит о выстроенности команды, о ее уверенности в своих силах.

Да, ЦСКА – не самая эффектная команда в КХЛ, но она играет строго по своей системе – все звенья.

А вот у армейцев Санкт-Петербурга у каждой тройки – свой хоккей. Например, Зыков или Плотников стараются сыграть попроще, тогда как легионеры и Голдобин, наоборот, усложняют. Но против такой машины, как ЦСКА, нужен более целостный хоккей.

– Кого отметите у московского клуба?

– Не случайно капитанская повязка – у форварда Карнаухова. Лидер команды, по-спортивному злой, собранный, отрабатывает каждый эпизод. Вчера его гол на последних секундах первого периода в общем-то переломил игру.

Еще один ролевой форвард для нынешнего ЦСКА – Коваленко. Тоже играет очень ответственно, почти не проигрывает борьбу. Мне показалось, что его на плей-офф перевели с фланга в центр – чтобы он как можно больше был с шайбой и в борьбе. Интересный ход.

– Что посоветуете СКА?

– Третий матч теперь становится ключевым. СКА дома нужно его брать.

Другое дело, что ЦСКА с его системой игры в гостях будет чувствовать себя не менее комфортно, чем дома.

СКА обязан сыграть ответственно и ровно все три периода. Кадровый потенциал для этого у армейцев Санкт-Петербурга есть, – сказал Сергей Светлов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
