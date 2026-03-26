Грабал подписал контракт с «Ютой» на 3 года. У вратаря 19 побед в 29 матчах в сезоне NCAA, его выбрали под 38-м номером на драфте-2023

Михаэль Грабал подписал контракт новичка с «Ютой».

21-летний голкипер заключил с клубом договор на три года. Кэпхит составил 1,075 миллиона долларов за сезон.

Чешский вратарь присоединится к «Тусону » в АХЛ .

В этом сезоне Грабал выступал за университет Массачусетса в студенческой лиге NCAA . Он провел 29 матчей в чемпионате, одержал 19 побед, пропуская в среднем 1,95 шайбы и отражая 93,7% бросков. В его активе также четыре шатаута.

Грабал был выбран «Аризоной» во втором раунде под общим 38-м номером на драфте НХЛ-2023.