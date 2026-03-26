Хедман покинул расположение «Тампы» по личным причинам. Защитник пропустил 3 прошлых матча команды
Защитник «Тампы» Виктор Хедман покинул расположение клуба по личным причинам.
35-летний хоккеист пропустил три предыдущих матча команды.
В нынешнем сезоне шведский игрок провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (1+16) очков при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 18:52.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Устал Витек
Не конец ли это карьеры.
