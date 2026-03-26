Бернар-Докер продлил контракт с «Детройтом» на 2 года, зарплата – 1,6 млн долларов за сезон. Защитник набрал 4 очка в 55 матчах чемпионата
Джейкоб Бернар-Докер продлил договор с «Детройтом».
«Детройт» и Джейкоб Бернар-Докер продлили контракт.
25-летний защитник заключил новое соглашение с «Ред Уингс» на два года и общую сумму 3,2 миллиона долларов.
Средняя зарплата канадца составит 1,6 миллиона долларов в год.
В нынешнем сезоне хоккеист провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (0+4) очка при полезности «плюс 5». Среднее игровое время – 14:59.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт «Детройта» в X
