  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Марченко о неудобных защитниках: «Американцев, канадцев можно фэйкануть, а русские ребята хоккей видят, как я. Гавриков меня знает, Никишин будет таким, Чикран силен, Зуб тоже хорош»
6

Марченко о неудобных защитниках: «Американцев, канадцев можно фэйкануть, а русские ребята хоккей видят, как я. Гавриков меня знает, Никишин будет таким, Чикран силен, Зуб тоже хорош»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в шоу FONtour рассказал о защитниках, против которых ему сложнее всего играть.

Никита Филатов: Давай назови топ-3 защитников, не обязательно лучших, против которых тебе конкретно неудобнее всего играть.

Кирилл Марченко: Это в основном русские ребята. Они в целом хоккей видят, как я. И меня...

Никита Филатов: Читают или не знают?

Кирилл Марченко: Знают, да. И как бы обороняются по-другому. То есть смотри как. Американцев, канадцев можно фэйкануть. То есть ты можешь пойти и показать обманную, где-то, знаешь, бросок. И они прям такие, ага. Да, а если я выйду на Гаврикова, то он меня знает. Я с ним еще здесь играл.

Никита Филатов: Гаврик первый, давай дальше.

Кирилл Марченко: Потом, блин, с Задоровым я мало играю. С Гавриком я больше играл. Играл здесь и играю сейчас по дивизиону. С Орловым мало играл, он мне просто в ногу попал неприятно. Наверное, с «Каролиной», видишь, мало играли. Думаю, что Никишин будет одним из таких, мне кажется. И кто мне еще? Наверное, Чикран сильный защитник. На самом деле тяжелые защитники те, которые быстро катаются. Потому что в основном защитники помедленнее нападающих. Тот, кто успевает везде на коньках.

Никита Филатов: Ну, то есть для тебя, даже если защитник большой, сильный физически, это не какой-то фактор, да?

Кирилл Марченко: Это неудобнее, но далеко не фактор, потому что если сделаешь правильное обманное движение, то он уедет, и спокойно у тебя будет все время.

Никита Филатов: А вот этот который ножками может подработать и исправить.

Кирилл Марченко: Да, но при этом есть маленькие, которые могут ножками подработать, но их можно одной рукой убрать. То есть прям задвинуть. Это тоже легко.

Никита Филатов: Лэйн Хатсон хороший защитник?

Кирилл Марченко: В плане? Против него обороняться? Если я без шайбы, то очень тяжело с ним обороняться. Да, но когда он будет обороняться против меня, я не знаю, потому что мы с «Монреалем» сыграли один раз, и я против него не выходил.

Никита Филатов: Кто еще из таких катающихся? Куинн Хьюз?

Кирилл Марченко: Куинн Хьюз маленький. В плане, он хороший защитник, с ним тяжело, но он больше атакующий. Вот пример, Веренски пытающийся, и он здоровый. С ним тяжело. Мы берем, когда я с шайбой иду, пытаюсь его обыграть. Тяжело будет его обыграть. Гаврикова тяжело обыграть, потому что Гавриков на самом деле в плане катания хорош. Зуб тоже наш хорош. Почему-то мы с «Оттавой» играем мало, но конкретно один в один против него я играю всегда.

Никита Филатов: Тяжело, да?

Кирилл Марченко: Да, я его не прошел пока ни разу. Но мы с ним еще и в СКА играли по тем временам. Ну и вот пускай будет Чикран, или я уже сказал? Каких там, 3-4 человека, да?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Fonbet
logoКирилл Марченко
logoВладислав Гавриков
logoОттава
logoДжейкоб Чикран
logoНикита Задоров
logoМонреаль
logoНХЛ
logoКаролина
logoНикита Филатов
logoЗак Веренски
logoКуинн Хьюз
logoАлександр Никишин
logoДмитрий Орлов
logoБостон
logoКоламбус
logoАртем Зуб
logoЛэйн Хатсон
logoВашингтон
logoРейнджерс
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Веренски разве с ним не в одной команде играет????😁
Ответ Павел_1116679604
На тренировках каждый день друг против друга играют, поэтому как никто другой знает насколько с ним тяжело
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Марченко о футболе в США: «У них здесь дебильная система – если гроза, матч стопорится, всех выводят. Месси приехал в Коламбус в прошлом году – я игру пропустил и очень расстроился»
вчера, 18:35
Кирилл Марченко: «Есть команды, которые надоедают – «Айлендерс» неприятные, куда не хочется ехать. А есть, например, «Флорида» или «Тампа» – с ними бы побольше поиграть»
вчера, 15:50
Марченко об Овечкине: «У кого он не был кумиром? Я шнурки так же мотал, желтенькие у меня были. Стиль с него слизывал по максимуму. Для меня он легенда»
вчера, 11:37
