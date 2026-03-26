Владислав Третьяк: «В 90-е все площадки в барахолки были превращены. Наш президент, когда все вернулось, понимал, что нужны сильные люди. Мы воспитываем воинов, делаем государственное дело»

Владислав Третьяк: мы воспитываем воинов, делаем государственное дело.

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал важности тренера в воспитании хоккеиста сравнил развитие хоккея в 1990-х и в современной России.

– Вы начали играть в хоккей в детстве и неоднократно подчеркивали, что вам приходилось только мечтать о тех условиях, которые есть сейчас там, где они есть. Но если говорить о взращивании хорошего хоккеиста, чемпиона, то только ли техника, оборудование, лед, коробка или зал решают вопрос? Насколько важна психология и заточенность на победу и любовь к Родине?

– У вас есть дети наверняка?

– Конечно.

– У меня есть дети, внуки, уже правнучка есть, и я хочу сказать, что они не всегда слушаются своих родителей. А когда мальчик или девочка увлечены спортом, в частности хоккеем, для них главный человек – это тренер, потому что от тренер все зависит – в каком он будет звене и будет ли играть вообще. Поэтому в хоккее, в командных видах спорта и в спорте вообще идет воспитание молодого человека. И вот это очень важно.

Вы же помните 90-е годы, что у нас было? У нас все спортивные площадки были в барахолки превращены. И только наш президент, который, кстати, самый занятый человек, и он показывает пример, что нужно заниматься физкультурой и спортом. Это правда. И поэтому, когда все вернулось, он понимал, что нам нужны сильные люди. А именно через спорт, командные виды спорта мы можем воспитывать молодежь.

И вы правильно говорите, что от тренера очень многое зависит. И Федерация хоккея уделяет очень много внимания тому, кто тренирует наших детей, что они дают. И поэтому наша программа подготовки – мы долго готовились – идет по всей стране, и мы действительно через эту программу воспитываем настоящих патриотов своей страны, профессиональных хоккеистов.

Даже если они не будут профессиональными хоккеистами, они вырастут настоящими людьми. Почему? Потому что они в команде, у них есть цель – быть лучшим, они умеют постоять за себя, они физически сильные. Это наши воины, защитники нашей страны. Мы воспитываем, делаем государственное дело вместе со школой, институтом. Но мы в спорте растим настоящим патриотов своей страны.

Когда они попадают в сборную, надевают майку... Я надевал форму сборной СССР и гордился, что представляю 250 миллионов людей, когда играл на площадке в Америке, Канаде. Или когда наши мальчишки сейчас надевают форму России... Мы очень много делаем для 17-18-летних, чтобы они не уезжали за границу. Мы их даем возможность, собираем лучших хоккеистов, проводим соревнования с нашими друзьями белорусами, Казахстаном, играем в Минске, Астане, Москве, проводим турниры в Санкт-Петербурге. Делаем все, чтобы привлечь молодежь, чтобы они не уезжали.

С другой стороны, мы не можем поставить железный занавес, чтобы наши игроки не уезжали за рубеж, но мы очень многое делаем, чтобы они остались здесь. У нас очень хорошая высшая лига, мы сделали правила, чтобы было как можно больше молодежи. Мы очень много делаем для воспитания молодого поколения, на которое мы надеемся, – заявил Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья».

Владислав Третьяк: «За 4 года у нас стало 810 стадионов, было 140. Президент поставил задачу, чтобы 70% россиян занималось спортом к 2030-му. Через спорт мы можем воспитывать патриотов страны»