Зыков выбыл до конца сезона. Форвард СКА перенес операцию из-за травмы, полученной в первом матче серии с ЦСКА

Форвард СКА Зыков выбыл до конца сезона из-за травмы.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что нападающий Валентин Зыков выбыл до конца сезона из‑за травмы.

В среду СКА на выезде проиграл ЦСКА (2:4, 0-2) во втором матче 1-го раунда Кубка Гагарина. 30-летний хоккеист получил повреждение в первой игре серии (2:3 ОТ).

– Что со здоровьем Валентина Зыкова?

– Он выбыл – не побоюсь сказать, у него была сегодня операция. Он закончил сезон. Не самая лучшая новость. Желаем ему выздоровления. Он только вошел в игровой ритм. Но увы.

Те, кто остаются в составе, должны играть и за себя, и за Валентина, – сказал Ларионов.

Зыков набрал 26 (13+13) очков в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ.