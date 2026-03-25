«Юта» вызвала Бута из АХЛ. У российского форварда 33 (16+17) очка в 34 матчах за «Тусон»
«Юта» вызвала нападающего Даниила Бута из фарм-клуба в АХЛ.
21-летний россиянин провел 34 матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Тусон» и набрал 33 (16+17) очка при показателе полезности «минус 1» и 32 минутах штрафа.
Последний матч в НХЛ Даниил провел 1 февраля. Всего на его счету 28 игр в регулярном чемпионате и 7 (3+4) очков при полезности «плюс 2» и 8 штрафных минутах.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Юты» в X
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем