«Юта» вызвала Бута из АХЛ. У российского форварда 33 (16+17) очка в 34 матчах за «Тусон»

21-летний россиянин провел 34 матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Тусон» и набрал 33 (16+17) очка при показателе полезности «минус 1» и 32 минутах штрафа.

Последний матч в НХЛ Даниил провел 1 февраля. Всего на его счету 28 игр в регулярном чемпионате и 7 (3+4) очков при полезности «плюс 2» и 8 штрафных минутах. Подробная статистика выступлений Бута – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Юты» в X
