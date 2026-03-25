Никитин про 4:2 со СКА и 2-0 в серии: «Понимаем, что все только начинается. Спросил у судей, по каким правилам играем – плей‑офф или регулярного чемпионата»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин остался доволен реакцией команды на игровые ситуации в матче против СКА (4:2, 2-0) в серии 1-го раунда Кубка Гагарина.
– Парни правильно сегодня реагировали на ситуации. Готовимся, понимаем, что все только начинается.
– Был ли в этом матче ключевой момент?
– Много моментов. Наверное, второй гол Гурьянова, который сделал его партнер, принял на себя удар и отдал передачу. В плей‑офф нужно держать удар, это те моменты, которые определяют исход матча.
– О чем после первого периода разговаривали с арбитрами?
– Я спросил у судей, по каким правилам играем: плей‑офф или регулярного чемпионата.
– Есть ощущение, что в этих двух матчах плей‑офф у вашей команды гораздо больше моментов, чем в конце регулярки. С чем это может быть связано?
– Мы играем так, как играем. Не знаю, что мы там изменили, мы играем в хоккей. Сейчас все в игровом тонусе, поэтому было больше осмысленных действий
– Теперь можно говорить, что в плей‑офф сделали ставку на вратаря Гамзина как на первого номера?
– Мы не сделали ставку, Гамза забирает это место. В плей‑офф время не дают, его забирают, – сказал Никитин.