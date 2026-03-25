Ларионов про 2:4 от ЦСКА и 0-2 в серии: «СКА должен быть лучше, и мы будем лучше! Оборона – главный компонент, который мешает нашей команде»

Ларионов про 2:4 от ЦСКА и 0-2 в серии: СКА должен быть лучше, и мы будем лучше!.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов посетовал на плохую игру в защите после поражения от ЦСКА во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (2:4, 0-2).

– Непростое поражение. Но игра плей‑офф состоит из хороших и плохих моментов. Сейчас мы уступаем 0-2 в серии. По горячим следам не хочется делать выводы. Но мы должны быть лучше, и мы будем лучше! Чтобы победить, нужен каждый игрок, способный выложиться на все 100%.

– Вы открыли счет, матч складывался по вашему сценарию. Почему все потом поменялось?

– Всегда очень плохой знак, когда ты пропускаешь гол «в раздевалку». Как говорят в народе, дома даже стены помогают. А в хоккее – борты. Когда Савиков у нас выиграл шайбу, но попал в косяк – перехват, и гол в наши ворота.

Второй гол мы тоже подарили, когда была ошибка на синей линии. Такие моменты хочется исключить. Когда ЦСКА ведет в счете, то упрощает игру и начинает вязко действовать в средней зоне.

Наш состав тает, мы теряем игроков. В двух матчах потеряли двоих. Но те, кто остаются в живых, будут сражаться.

– Смутил гол от Бучельникова, когда его не остановила ваша защита. Что с вашей обороной?

– Не могу не согласиться, что оборона – главный компонент, который мешает нашей команде. Когда у тебя есть лучший защитник лиги, который давно не играет – это большой минус. Его давно уже нет, это Тревор Мерфи . Давно нет и Зайцева . После травмы вышел Коледов . Не знаю степень его повреждения сейчас, не буду спекулировать.

Мы хотим, чтобы начало атаки было более умным, правильным, безупречным. Иногда это получается, но не всегда. И мы не можем на кого‑то показывать пальцем. Это были лишь два первых матча в Москве. Мы должны стряхнуть с себя эти поражения и быть на позитиве. В пятницу мы постараемся порадовать наших болельщиков победой.

– Короткий и Плотников очень слабы на вбрасываниях. Что с этим делать?

– Мы разбираем игру соперника. Ситуация непростая. На вбрасывании не стоит один игрок, который отвечает за точку. Это задача всех игроков, и подбор шайб – важнейший элемент, в котором мы проиграли.

Будучи центральным нападающим, я знаю, что такое, когда партнеры должны помочь с нейтральными шайбами. Нужно быть более цепкими, иметь больше страсти. Проигрывая вбрасывание, ты теряешь драгоценные 15-20 секунд, чтобы ее [шайбу] забрать. Мы учтем этот момент и станем лучше в Петербурге, – сказал Ларионов.