  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Ларионов про 2:4 от ЦСКА и 0-2 в серии: «СКА должен быть лучше, и мы будем лучше! Оборона – главный компонент, который мешает нашей команде»
8

Ларионов про 2:4 от ЦСКА и 0-2 в серии: «СКА должен быть лучше, и мы будем лучше! Оборона – главный компонент, который мешает нашей команде»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов посетовал на плохую игру в защите после поражения от ЦСКА во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (2:4, 0-2).

– Непростое поражение. Но игра плей‑офф состоит из хороших и плохих моментов. Сейчас мы уступаем 0-2 в серии. По горячим следам не хочется делать выводы. Но мы должны быть лучше, и мы будем лучше! Чтобы победить, нужен каждый игрок, способный выложиться на все 100%.

– Вы открыли счет, матч складывался по вашему сценарию. Почему все потом поменялось?

– Всегда очень плохой знак, когда ты пропускаешь гол «в раздевалку». Как говорят в народе, дома даже стены помогают. А в хоккее – борты. Когда Савиков у нас выиграл шайбу, но попал в косяк – перехват, и гол в наши ворота.

Второй гол мы тоже подарили, когда была ошибка на синей линии. Такие моменты хочется исключить. Когда ЦСКА ведет в счете, то упрощает игру и начинает вязко действовать в средней зоне.

Наш состав тает, мы теряем игроков. В двух матчах потеряли двоих. Но те, кто остаются в живых, будут сражаться.

– Смутил гол от Бучельникова, когда его не остановила ваша защита. Что с вашей обороной?

– Не могу не согласиться, что оборона – главный компонент, который мешает нашей команде. Когда у тебя есть лучший защитник лиги, который давно не играет – это большой минус. Его давно уже нет, это Тревор Мерфи. Давно нет и Зайцева. После травмы вышел Коледов. Не знаю степень его повреждения сейчас, не буду спекулировать.

Мы хотим, чтобы начало атаки было более умным, правильным, безупречным. Иногда это получается, но не всегда. И мы не можем на кого‑то показывать пальцем. Это были лишь два первых матча в Москве. Мы должны стряхнуть с себя эти поражения и быть на позитиве. В пятницу мы постараемся порадовать наших болельщиков победой.

Короткий и Плотников очень слабы на вбрасываниях. Что с этим делать?

– Мы разбираем игру соперника. Ситуация непростая. На вбрасывании не стоит один игрок, который отвечает за точку. Это задача всех игроков, и подбор шайб – важнейший элемент, в котором мы проиграли.

Будучи центральным нападающим, я знаю, что такое, когда партнеры должны помочь с нейтральными шайбами. Нужно быть более цепкими, иметь больше страсти. Проигрывая вбрасывание, ты теряешь драгоценные 15-20 секунд, чтобы ее [шайбу] забрать. Мы учтем этот момент и станем лучше в Петербурге, – сказал Ларионов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoМатч ТВ
травмы
logoПавел Коледов
logoСергей Плотников
logoМатвей Короткий
logoМаркус Филлипс
logoТревор Мерфи
logoДмитрий Бучельников
logoНикита Зайцев
logoВладислав Романов
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё хорошо, ещё 2 игры и будешь спокойно смотреть футбол по телеку, никто отвлекать не будет)
"Оборона мешает нашей команде и поэтому мы играем без нее"
Отсутствие тренера мешает вашей команде!
"оборона – главный компонент, который мешает нашей команде." может выгнать всех? в чем дело, если главная проблема известна?
Сам Педана оставил в команде,когда надо было ещё перед сезоном его отцепить,так теперь Педан просто подарок для ЦСКА,сколько он удалялся сегодня,сколько на ошибался за два матча,а теперь Ларионов говорит,что оборона слабое звено.Во всех зонах СКА сыграл на отвали,экономим силы для отпуска что ли?Плотников сегодня что и делал,обсуждал как один нападающий ЦСКА два раза добивал Плешкову,в окружении троих защитников,так ты же Капитан,дай леща защитникам,да и всей команде,они же не бегут,на второй скорости играете.
Но если тренеров не слушаете,но сами то встряхнитесь,за город,где амбиции,второй сезон проваливаете конкретно.
Джуниора не хватило.
Мешает Педан и Савиков
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем