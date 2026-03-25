  • Корешков про 2:4 от «Ак Барса»: «В первом матче «Трактор» пропустил два рикошета, в этой игре забили в свои ворота. Нужно вернуть фарт на нашу сторону»
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков высказался о поражении от «Ак Барса» во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (2:4, 0-2).

– Закончилось очередное сражение, противостояние продолжится в Челябинске. Восстанавливаемся и готовимся к следующей игре.

В плей-офф все измеряется в деталях: две-три смены доминирует «Ак Барс», две-три смены – мы. Существенной разницы в классе команд я не вижу. Играют две равные команды.

– Как переворачивать серию?

– В первом матче мы пропустили два рикошета, в этой игре забили в свои ворота. Нужно вернуть фарт на нашу сторону, сами-то забиваем красивые голы. Надо переломить серию за счет заброшенных шайб – видимо, теперь нам пора рикошеты забивать. Ну и убрать ненужные пропущенные голы, и тогда «Трактор» будет побеждать.

– У вас была спецбригада большинства с пятью нападающими и Ливо на синей линии.

– Давно назревало это решение, хотели попробовать. Использовали этот момент, здорово. Ливо в прошлой игре «шесть на пять» здорово сыграл, в этом матче забил, – сказал Корешков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
