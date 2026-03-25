Гатиятулин про 4:2 с «Трактором» и 2-0 в серии: «Хорошая командная победа. Разговариваем с ребятами, что самый важный матч – следующий, вперед не забегаем. Соперник мастеровитый»

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин проанализировал победу над «Трактором » во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (4:2, 2-0).

– Хорошая командная победа, спасибо болельщикам за поддержку. Думаю, первые периоды этого и прошлого матча можно сравнивать только по счету. Включились с первых минут, создали достаточно моментов, но не хватило точности в завершении.

– Было много стычек.

– Готовились к разным сценариям, это был один из моментов, который мы обсуждали – не нужно вестись на это, весь фокус – на командном результате.

– Как вам тройка Семенова?

– Пробовали разные сочетания, Нэйтан [Тодд] добавился по ходу сезона. Было не так много времени, чтобы попробовать связки. Хорошая сыгранность, взаимодействия.

– 2-0 в серии – опасный счет?

– Разговариваем с ребятами о том, что самый важный матч – следующий, вперед не забегаем. «Трактор» – мастеровитая команда с сильными нападающими, которые хотят играть с шайбой и хорошо взаимодействуют. Важно не дать им владеть шайбой, и если инициатива у соперника, правильно играть эти отрезки. Сегодня это получалось лучше.

– Оцените игру Замалтдинова?

– Знаем его сильные стороны, прежде всего, это неуступчивость, он хорошо пользуется этим качеством. Добавил энергии и командных действий, – сказал Гатиятулин.