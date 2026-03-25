  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
4

Гатиятулин про 4:2 с «Трактором» и 2-0 в серии: «Хорошая командная победа. Разговариваем с ребятами, что самый важный матч – следующий, вперед не забегаем. Соперник мастеровитый»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин проанализировал победу над «Трактором» во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (4:2, 2-0).

– Хорошая командная победа, спасибо болельщикам за поддержку. Думаю, первые периоды этого и прошлого матча можно сравнивать только по счету. Включились с первых минут, создали достаточно моментов, но не хватило точности в завершении.

– Было много стычек.

– Готовились к разным сценариям, это был один из моментов, который мы обсуждали – не нужно вестись на это, весь фокус – на командном результате.

– Как вам тройка Семенова?

– Пробовали разные сочетания, Нэйтан [Тодд] добавился по ходу сезона. Было не так много времени, чтобы попробовать связки. Хорошая сыгранность, взаимодействия.

– 2-0 в серии – опасный счет?

– Разговариваем с ребятами о том, что самый важный матч – следующий, вперед не забегаем. «Трактор» – мастеровитая команда с сильными нападающими, которые хотят играть с шайбой и хорошо взаимодействуют. Важно не дать им владеть шайбой, и если инициатива у соперника, правильно играть эти отрезки. Сегодня это получалось лучше.

– Оцените игру Замалтдинова?

– Знаем его сильные стороны, прежде всего, это неуступчивость, он хорошо пользуется этим качеством. Добавил энергии и командных действий, – сказал Гатиятулин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
logoТрактор
logoКХЛ
logoАк Барс
logoНэйтан Тодд
logoАнвар Гатиятулин
logoКирилл Семенов
logoРадэль Замалтдинов
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дыняк возможно поедет на выезд,если не поедет,то в казанских матчах уже точно будет готов сыграть
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» снова выиграл у «Трактора» (4:2) и ведет в серии 2-0
сегодня, 19:04
Кубок Гагарина. ЦСКА победил СКА, «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Салават» был сильнее «Автомобилиста», «Торпедо» уступило «Северстали»
сегодня, 19:01
Вратарь «Ак Барса» Билялов отдал 16-й голевой пас в КХЛ и побил рекорд Коваржа. Тимур ассистировал Галимову в матче с «Трактором»
сегодня, 18:17Видео
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
27 минут назад
«Юта» вызвала Бута из АХЛ. У российского форварда 33 (16+17) очка в 34 матчах за «Тусон»
46 минут назад
Никитин про 4:2 со СКА и 2-0 в серии: «Понимаем, что все только начинается. Спросил у судей, по каким правилам играем – плей‑офф или регулярного чемпионата»
57 минут назад
Ларионов про 2:4 от ЦСКА и 0-2 в серии: «СКА должен быть лучше, и мы будем лучше! Оборона – главный компонент, который мешает нашей команде»
сегодня, 20:20
Корешков про 2:4 от «Ак Барса»: «В первом матче «Трактор» пропустил два рикошета, в этой игре забили в свои ворота. Нужно вернуть фарт на нашу сторону»
сегодня, 20:07
Ларионов проиграл 10 матчей подряд в Кубке Гагарина – 8 с «Торпедо» и 2 со СКА
сегодня, 19:38
«Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии (1-1). У Лишки победный гол, Ильин сделал дубль
сегодня, 19:14
«Ак Барс» снова выиграл у «Трактора» (4:2) и ведет в серии 2-0
сегодня, 19:04
Кубок Гагарина. ЦСКА победил СКА, «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Салават» был сильнее «Автомобилиста», «Торпедо» уступило «Северстали»
сегодня, 19:01
СКА снова уступил ЦСКА (2:4) в Москве и проигрывает 0-2 в серии
сегодня, 18:54
Ко всем новостям
Последние новости
Зыков выбыл до конца сезона. Форвард СКА перенес операцию из-за травмы, полученной в первом матче серии с ЦСКА
17 минут назад
Исаков про 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» нахватало много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Удаление Кручинина разберем внутри команды»
30 минут назад
Козырев о 4:0 с «Торпедо»: «Ребята понимали важность игры и приложили все силы для победы. Много столкновений – это обычная игра плей-офф»
37 минут назад
У Никитина 500-я победа в КХЛ в качестве тренера – над СКА
сегодня, 19:49
«Северсталь» перебросала «Торпедо» – 51:16. Самойлов сделал шатаут
сегодня, 19:15
Козлов выиграл 200-й матч в КХЛ, «Салават» – 100-й в плей-офф. Победили «Автомобилист» в гостях – 1:0
сегодня, 16:59
Форвард СКА Бландиси забил 1-й гол в плей-офф КХЛ – ЦСКА на 103-й секунде матча
сегодня, 16:53Видео
Вязовой отразил все 27 бросков «Автомобилиста». Вратарь «Салавата» провел первый сухой матч в этом плей-офф
сегодня, 16:28
Аудитория матчей КХЛ на Кинопоиске превысила показатели прошлого сезона вместе с плей-офф – 2,4 млн подписчиков Яндекс Плюса. Каждый болельщик посмотрел 20 игр в среднем
сегодня, 15:59
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
сегодня, 14:58
Рекомендуем