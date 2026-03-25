У Никитина 500-я победа в КХЛ в качестве тренера – над СКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин выиграл 500-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Юбилейной стала победа в Москве над СКА во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (4:2, 2-0).
Российский тренер также работал в «Авангарде» и «Локомотиве». У него два трофея Кубка Гагарина – ЦСКА выиграл в 2019 году, «Локомотив» – в 2025-м.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: пресс-служба КХЛ
Отличная победа! 🔴🔵
Как бы не сглазить, но к ПО ЦСКА подошел в отличной форме, все звенья уже отличились за 2 матча, на льду не дают поднять голову петербуржцам, думаю, за исключением ненужного гола в концовке, ИВН доволен подарком на юбилей!)
Так держать!
Забавно будет, если он второй год подряд свипнет инфоцыгана в первом раунде
