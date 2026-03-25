У Никитина 500-я победа в КХЛ в качестве тренера – над СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин выиграл 500-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной стала победа в Москве над СКА во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (4:2, 2-0).

Российский тренер также работал в «Авангарде » и «Локомотиве ». У него два трофея Кубка Гагарина – ЦСКА выиграл в 2019 году, «Локомотив» – в 2025-м.