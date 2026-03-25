4

У Никитина 500-я победа в КХЛ в качестве тренера – над СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин выиграл 500-й матч в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Юбилейной стала победа в Москве над СКА во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (4:2, 2-0).

Российский тренер также работал в «Авангарде» и «Локомотиве». У него два трофея Кубка Гагарина – ЦСКА выиграл в 2019 году, «Локомотив» – в 2025-м.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: пресс-служба КХЛ
logoЦСКА
logoСКА
logoИгорь Никитин
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoАвангард
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как бы не сглазить, но к ПО ЦСКА подошел в отличной форме, все звенья уже отличились за 2 матча, на льду не дают поднять голову петербуржцам, думаю, за исключением ненужного гола в концовке, ИВН доволен подарком на юбилей!)
Забавно будет, если он второй год подряд свипнет инфоцыгана в первом раунде
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов проиграл 10 матчей подряд в Кубке Гагарина – 8 с «Торпедо» и 2 со СКА
сегодня, 19:38
Кубок Гагарина. ЦСКА победил СКА, «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Салават» был сильнее «Автомобилиста», «Торпедо» уступило «Северстали»
сегодня, 19:01
СКА снова уступил ЦСКА (2:4) в Москве и проигрывает 0-2 в серии
сегодня, 18:54
Форвард СКА Бландиси забил 1-й гол в плей-офф КХЛ – ЦСКА на 103-й секунде матча
сегодня, 16:53Видео
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Баффало» принимает «Бостон», «Торонто» играет с «Рейнджерс»
19 минут назад
Марченко о неудобных защитниках: «Американцев, канадцев можно фэйкануть, а русские ребята хоккей видят, как я. Гавриков меня знает, Никишин будет таким, Чикран силен, Зуб тоже хорош»
22 минуты назад
Какой клуб КХЛ недавно одержал свою самую крупную победу? И другие рекорды этого сезона
35 минут назадТесты и игры
Владислав Третьяк: «В 90-е все площадки в барахолки превратили. Президент, когда все вернулось, понимал, что нужны сильные люди. Мы воспитываем воинов, делаем государственное дело»
44 минуты назад
«Юта» вызвала Бута из АХЛ. У российского форварда 33 (16+17) очка в 34 матчах за «Тусон»
сегодня, 20:42
Никитин про 4:2 со СКА и 2-0 в серии: «Понимаем, что все только начинается. Спросил у судей, по каким правилам играем – плей‑офф или регулярного чемпионата»
сегодня, 20:31
Ларионов про 2:4 от ЦСКА и 0-2 в серии: «СКА должен быть лучше, и мы будем лучше! Оборона – главный компонент, который мешает нашей команде»
сегодня, 20:20
Корешков про 2:4 от «Ак Барса»: «В первом матче «Трактор» пропустил два рикошета, в этой игре забили в свои ворота. Нужно вернуть фарт на нашу сторону»
сегодня, 20:07
Гатиятулин про 4:2 с «Трактором» и 2-0 в серии: «Хорошая командная победа. Разговариваем с ребятами, что самый важный матч – следующий, вперед не забегаем. Соперник мастеровитый»
сегодня, 19:58
Ларионов проиграл 10 матчей подряд в Кубке Гагарина – 8 с «Торпедо» и 2 со СКА
сегодня, 19:38
Ко всем новостям
Последние новости
Зыков выбыл до конца сезона. Форвард СКА перенес операцию из-за травмы, полученной в первом матче серии с ЦСКА
сегодня, 21:11
Исаков про 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» нахватало много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Удаление Кручинина разберем внутри команды»
сегодня, 20:58
Козырев о 4:0 с «Торпедо»: «Ребята понимали важность игры и приложили все силы для победы. Много столкновений – это обычная игра плей-офф»
сегодня, 20:51
«Северсталь» перебросала «Торпедо» – 51:16. Самойлов сделал шатаут
сегодня, 19:15
Козлов выиграл 200-й матч в КХЛ, «Салават» – 100-й в плей-офф. Победили «Автомобилист» в гостях – 1:0
сегодня, 16:59
Форвард СКА Бландиси забил 1-й гол в плей-офф КХЛ – ЦСКА на 103-й секунде матча
сегодня, 16:53Видео
Вязовой отразил все 27 бросков «Автомобилиста». Вратарь «Салавата» провел первый сухой матч в этом плей-офф
сегодня, 16:28
Аудитория матчей КХЛ на Кинопоиске превысила показатели прошлого сезона вместе с плей-офф – 2,4 млн подписчиков Яндекс Плюса. Каждый болельщик посмотрел 20 игр в среднем
сегодня, 15:59
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
сегодня, 14:58
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
сегодня, 14:48
Рекомендуем