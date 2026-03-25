Ларионов проиграл 10 матчей подряд в Кубке Гагарина – 8 с «Торпедо» и 2 со СКА

Ларионов проиграл 10 матчей подряд в Кубке Гагарина.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов проиграл десятый матч подряд в Кубке Гагарина.

Сегодня петербуржцы на выезде уступили ЦСКА (2:4, 0-2) во втором матче серии 1-го раунда. В первой игре в Москве также было поражение (2:3 ОТ).

В 2023 году «Торпедо » Ларионова в 1-м раунде уступило СКА в серии (1-4), проиграв четыре матча подряд после победы на старте серии. В 2024-м нижегородцы проиграли все четыре матча «Локомотиву » (0-4) в 1-м раунде.

27 и 29 марта СКА примет ЦСКА в Санкт-Петербурге.