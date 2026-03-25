Ларионов проиграл 10 матчей подряд в Кубке Гагарина – 8 с «Торпедо» и 2 со СКА
Ларионов проиграл 10 матчей подряд в Кубке Гагарина.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов проиграл десятый матч подряд в Кубке Гагарина.
Сегодня петербуржцы на выезде уступили ЦСКА (2:4, 0-2) во втором матче серии 1-го раунда. В первой игре в Москве также было поражение (2:3 ОТ).
В 2023 году «Торпедо» Ларионова в 1-м раунде уступило СКА в серии (1-4), проиграв четыре матча подряд после победы на старте серии. В 2024-м нижегородцы проиграли все четыре матча «Локомотиву» (0-4) в 1-м раунде.
27 и 29 марта СКА примет ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
16 комментариев
С такой игрой ему только такие юбилеи и светят…
В Нижнем крестятся от него,наверное
Стабильность
интересно, а какой рекорд у великого Скатти, ученик превзошёл учителя или ещё нет?
Свипнутый профессор
С таким успехами в тренерской работе и до должности вице-президента в каком-нибудь столичном клубе недалеко!..
С таким успехами в тренерской работе и до должности вице-президента в каком-нибудь столичном клубе недалеко!..
Спасибо, нам такого не надо, оставьте себе этот бриллиант
Умеете же писать хорошие, добрые, вдохновляющие новости!
Ну вот, опять нет повода не выпить! (с)
Пора на лыжи игорек
Не фартовый практик -больше теоретик !
