«Северсталь » более чем в три раза превзошла «Торпедо » по броскам во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (4:0, 1-1).

Команда тренера Андрея Козырева нанесла 90 бросков за матч, из них 51 пришелся в створ ворот. У команды Алексея Исакова 32 броска и 16 в створ.

Таким образом, вратарь «Северстали» Александр Самойлов провел сухой матч, отразив все 16 бросков.