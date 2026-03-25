  «Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии (1-1). У Лишки победный гол, Ильин сделал дубль
«Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии (1-1). У Лишки победный гол, Ильин сделал дубль

«Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии.

«Северсталь» дома уверенно победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии 1-го раунда Кубка Гагарина (1-1).

На 22-й минуте счет в матче открыл нападающий Адам Лишка – словак забил во втором матче плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ подряд, его шайба стала победной. Дубль сделал форвард Михаил Ильин, по два (0+2) очка набрали нападающие Данил Аймурзин и Илья Квочко.

Теперь «Торпедо» примет соперника в Нижнем Новгороде 27 и 29 марта.

Все пары плей-офф КХЛ – и сразу мощь: ЦСКА против СКА, «Локомотив» – «Спартак»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Момент с удалением Сизова после очевидной атаки на вратаря со стороны Ильина - шедевр:)
Там не было атаки вратаря, повтор посмотрите. В динамике тоже это показалось, но судьи разобрались. Костин упал неудачно.
Торпедо ну как так то, ведь можете же играть, сегодня что это было,Круч на трибуну до конца плей офф.Ну а судьи игру упустили.
Его давно пора на трибуну, вместе с Наумой деревянным.
Если Кручинин получит дисквалификацию, у Торпедо хорошие шансы
Отвратительно грязная игра. Что те, что эти. Судьи, конечно, упустили этот момент... Ну, а Костин как всегда лучший.
Со стороны севы грубости не заметил, а вот торпедо неясно зачем вышли так играть, особенно кэп
Правокации не считаются грязью? Это стратегия? Нужно умнее быть и не вестись.
Северсталь с победой! Болелы нижнего в своём репертуаре - по броскам в 3 раза меньше, ни одной не забили, но виноваты конечно купленые судьи. Ага, всем селом собирали на судей! ))
Почитать позавчерашние коменты торпедовцев- шапками закидывали…
Когда Пугачева в регулярке припечатали, даже двух минут не нашлось! А тут нате, иди отдыхай. Голову повыше держать надо. https://m.sports.ru/hockey/1117036325-chebykin-ne-byl-udalen-posle-silovogo-priema-v-golovu-pugachevu.html А так там другое...
А в 1986 году в футболе Марадона забил мяч рукой. И его засчитали! И что теперь на каждый незасчитанный гол рукой вспоминать:"А вот в 1986 году..."?
Было и было, возможно тогда судьи ошиблись, пропустили и что теперь? Появляется индульгенция всех по голове бить? Ладно бы игрока с шайбой, можно было на игровой момент списать. Ну тут же явно умышленно было сделано, без игровой необходимости.
Нюанс чисто судейский. Они упустили (да и испортили, честно говоря) игру двух играющих команд ровно в моменте с удалением Сизова по итогам атаки Костина со стороны Ильина. Почему Ильина не удалили ? Не ясно. Да, никто не оправдывает Кручинина. Вероятно, у него шифер слетел из-за вышеуказанного случая. Столкновение с Гончаруком видимо зачли как игровой момент, что очень спорно. Удаление за нарушение численного состава поверх удаления Кручинина. А его вообще кто-нибудь заметил ? По-моему, его даже не показали на повторе… В случае подтверждения судейских ошибок, в пользу Торпедо счет уже никто не изменит, это же не Кубок Африки по футболу. Поэтому наверно игроков Торпедо понять по-человечески можно, но, со спортивной точки зрения, оправдать нельзя.

Upd: подножка Атанасову про выходе на 1 в 0, который описан ниже, тоже нюанс интересный. Короче говоря, куча спорных моментов, но принятых почему-то в пользу хозяев.
Не сева победила,а полосатые упыри!!! У одних задача провоцировать, а мы глазки закроем,другие ведутся ,мы их посадим. Таких полосатых близко нельзя допускать к ПО. Киношники колхозной лиги тоже молодцы, на уровне колхоза!!!
Это точно. Даже повторы якобы удалений отсутствуют.
А что случилось с Торпедо? Ни порядка, ни дисциплины, которые были пару дней назад.
Походу, даже играть не пытались.
Правда, половину судейских решений тоже не понял.
Кубок Гагарина. ЦСКА победил СКА, «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Салават» был сильнее «Автомобилиста», «Торпедо» уступило «Северстали»
вчера, 19:01
Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали»
вчера, 18:44Видео
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Баффало» принимает «Бостон», «Торонто» играет с «Рейнджерс»
44 минуты назадLive
Марченко о неудобных защитниках: «Американцев, канадцев можно фэйкануть, а русские ребята хоккей видят, как я. Гавриков меня знает, Никишин будет таким, Чикран силен, Зуб тоже хорош»
вчера, 22:13
Какой клуб КХЛ недавно одержал свою самую крупную победу? И другие рекорды этого сезона
вчера, 22:00Тесты и игры
Владислав Третьяк: «В 90-е все площадки в барахолки превратили. Президент, когда все вернулось, понимал, что нужны сильные люди. Мы воспитываем воинов, делаем государственное дело»
вчера, 21:51
«Юта» вызвала Бута из АХЛ. У российского форварда 33 (16+17) очка в 34 матчах за «Тусон»
вчера, 20:42
Никитин про 4:2 со СКА и 2-0 в серии: «Понимаем, что все только начинается. Спросил у судей, по каким правилам играем – плей‑офф или регулярного чемпионата»
вчера, 20:31
Ларионов про 2:4 от ЦСКА и 0-2 в серии: «СКА должен быть лучше, и мы будем лучше! Оборона – главный компонент, который мешает нашей команде»
вчера, 20:20
Корешков про 2:4 от «Ак Барса»: «В первом матче «Трактор» пропустил два рикошета, в этой игре забили в свои ворота. Нужно вернуть фарт на нашу сторону»
вчера, 20:07
Гатиятулин про 4:2 с «Трактором» и 2-0 в серии: «Хорошая командная победа. Разговариваем с ребятами, что самый важный матч – следующий, вперед не забегаем. Соперник мастеровитый»
вчера, 19:58
Ларионов проиграл 10 матчей подряд в Кубке Гагарина – 8 с «Торпедо» и 2 со СКА
вчера, 19:38
Ко всем новостям
Последние новости
Грабал подписал контракт с «Ютой» на 3 года. У вратаря 19 побед в 29 матчах в сезоне NCAA, его выбрали под 38-м номером на драфте-2023
7 минут назад
Хедман покинул расположение «Тампы» по личным причинам. Защитник пропустил 3 прошлых матча команды
21 минуту назад
Бернар-Докер продлил контракт с «Детройтом» на 2 года, зарплата – 1,6 млн долларов за сезон. Защитник набрал 4 очка в 55 матчах чемпионата
35 минут назад
Зыков выбыл до конца сезона. Форвард СКА перенес операцию из-за травмы, полученной в первом матче серии с ЦСКА
вчера, 21:11
Исаков про 0:4 от «Северстали»: «Торпедо» нахватало много необязательных удалений, они нас выбили из колеи. Удаление Кручинина разберем внутри команды»
вчера, 20:58
Козырев о 4:0 с «Торпедо»: «Ребята понимали важность игры и приложили все силы для победы. Много столкновений – это обычная игра плей-офф»
вчера, 20:51
У Никитина 500-я победа в КХЛ в качестве тренера – над СКА
вчера, 19:49
«Северсталь» перебросала «Торпедо» – 51:16. Самойлов сделал шатаут
вчера, 19:15
Козлов выиграл 200-й матч в КХЛ, «Салават» – 100-й в плей-офф. Победили «Автомобилист» в гостях – 1:0
вчера, 16:59
Форвард СКА Бландиси забил 1-й гол в плей-офф КХЛ – ЦСКА на 103-й секунде матча
вчера, 16:53Видео
Рекомендуем