«Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии (1-1). У Лишки победный гол, Ильин сделал дубль

«Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии.

«Северсталь » дома уверенно победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии 1-го раунда Кубка Гагарина (1-1).

На 22-й минуте счет в матче открыл нападающий Адам Лишка – словак забил во втором матче плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ подряд, его шайба стала победной. Дубль сделал форвард Михаил Ильин , по два (0+2) очка набрали нападающие Данил Аймурзин и Илья Квочко.

Теперь «Торпедо » примет соперника в Нижнем Новгороде 27 и 29 марта.

Все пары плей-офф КХЛ – и сразу мощь: ЦСКА против СКА, «Локомотив» – «Спартак»