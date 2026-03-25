«Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии (1-1). У Лишки победный гол, Ильин сделал дубль

«Северсталь» дома уверенно победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии 1-го раунда Кубка Гагарина (1-1).
На 22-й минуте счет в матче открыл нападающий Адам Лишка – словак забил во втором матче плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ подряд, его шайба стала победной. Дубль сделал форвард Михаил Ильин, по два (0+2) очка набрали нападающие Данил Аймурзин и Илья Квочко.
Теперь «Торпедо» примет соперника в Нижнем Новгороде 27 и 29 марта.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Было и было, возможно тогда судьи ошиблись, пропустили и что теперь? Появляется индульгенция всех по голове бить? Ладно бы игрока с шайбой, можно было на игровой момент списать. Ну тут же явно умышленно было сделано, без игровой необходимости.
Upd: подножка Атанасову про выходе на 1 в 0, который описан ниже, тоже нюанс интересный. Короче говоря, куча спорных моментов, но принятых почему-то в пользу хозяев.
Походу, даже играть не пытались.
Правда, половину судейских решений тоже не понял.