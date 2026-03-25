«Ак Барс» снова выиграл у «Трактора» (4:2) и ведет в серии 2-0

«Ак Барс » обыграл «Трактор » (4:2) и во втором домашнем матче и ведет в серии 1-го раунда Кубка Гагарина со счетом 2-0.

Победный гол за команду Анвара Гатиятулина на 30-й минуте забил американский защитник Митчелл Миллер .

Теперь команда тренера Евгения Корешкова проведет два матча на своем льду в Челябинске – 27 и 29 марта.

