«Ак Барс» снова выиграл у «Трактора» (4:2) и ведет в серии 2-0

«Ак Барс» обыграл «Трактор» (4:2) и во втором домашнем матче и ведет в серии 1-го раунда Кубка Гагарина со счетом 2-0.

Победный гол за команду Анвара Гатиятулина на 30-й минуте забил американский защитник Митчелл Миллер.

Теперь команда тренера Евгения Корешкова проведет два матча на своем льду в Челябинске – 27 и 29 марта.

Все пары плей-офф КХЛ – и сразу мощь: ЦСКА против СКА, «Локомотив» – «Спартак»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
34 комментария
Мне как болельщику Трактора просто стыдно за команду, мне стыдно за то что понобрали каких то пасажиров
Коршкову 60 лямов насыпали, Глотову 70 лямов, Светлакову 60, Кадейкину 70 лямов, Григоренко 70 лямов , Ливо - 70 лямов, это какой то бред, на 6 игроков ушло 400 лямов, они даже близко не стоят этих денег, на фоне таких зараплт Кравцову заплатили 30 лямов, и он играет в разы лучше чем эти пасажиры, ну выдали они один сезон и зп подняли и они просто ноги свешали на команду и все, это не проффесионалы, это ... я не знаю как такие с спортсмены называются, Ак Барс удачи утрите нос этим денежным мешкам , не жалко
Ответ region_74
Кравцова бы в Ак Барс как нибудь засватать!💥👌💪
Ответ Чебуратор Мазафакер
Многие до сих пор не понимаю зачем Трактор обменял Карпухина на Глотова в СКА, топового защитника на средненького нападающего, Волков это какое то дно а не менеджер, в прошлом году команад дошла до финала во многом благодоря Шабанову и Фукале, а не гениальным обменам волкова
Всех с победой🙌🏻 Размазали 🔥 думал трактор посерьезней команда, совсем какие то туфяки на 1-2 периода команду хватает 🤣
Ответ Sipai
Ну уж поскромнее будь. Сейчас из Челябинска вернутся с 2:2, что будешь говорить?
Ответ Kazanest
Да ему можно🤣) Он всё равно Уфимский!🎯
В этой игре победа далась Ак Барсу без проблем !
Ответ Огюст
Да как уж без проблем то?
Тоже очень много пожара было... возле наших АкБарсовских ворот💥
Достойно отзащищались просто парни!💪
Ответ Огюст
да в обеих командах проблем хватает
Ну я как бы болела Ак Барса. Но все как-то случайно. Этот дыр-дыр и в обратную сторону может повернуться. В любом случае победитель серии во втором раунде отдыхать поедет.
Ответ daniya
Напиши это парням, что шайбы на себя ловили и Билялову 🤣
Ответ askmi13
Как Бэ это нормально в хоккее иногда шайбы ловить на себя! Ненормально тыкать незнакомым Вам людям, и смеяться над своими же фразами. Но видно Вам шайба прилетела когда-то в хлебало, когда вы во весь свой использованный дальнобоями рот смеялись над очередной своей глупой строчкой.
Всех наших с пАБедой, а Тимура с ассистом!
Кубок Гагарина. ЦСКА победил СКА, «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Салават» был сильнее «Автомобилиста», «Торпедо» уступило «Северстали»
вчера, 19:01
Вратарь «Ак Барса» Билялов отдал 16-й голевой пас в КХЛ и побил рекорд Коваржа. Тимур ассистировал Галимову в матче с «Трактором»
вчера, 18:17Видео
