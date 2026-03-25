35

СКА снова уступил ЦСКА (2:4) в Москве и проигрывает 0-2 в серии

ЦСКА ведет у СКА 2-0 в серии.

ЦСКА обыграл СКА (4:2) во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (2-0).

Команда тренера Игоря Никита после победы в первой игре в Москве (3:2 ОТ) выиграла и во втором матче. Победная шайба на счету нападающего Тахира Мингачева.

Теперь команда тренера Игоря Ларионова дважды примет москвичей в Санкт-Петербурге – 27 и 29 марта.

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Все пары плей-офф КХЛ – и сразу мощь: ЦСКА против СКА, «Локомотив» – «Спартак»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoСКА
logoЦСКА
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoИгорь Никитин
logoТахир Мингачев
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Две домашние победы,едим в Питер с хорошим запасом.Очень понравился настрой в этих двух матчах.Оба матча тяжелые,все на зубах,но мы сумели перемолоть,переломить.Это очень важно,чтобы соперник чувствовал силу.С победой,красно-синий самый сильный!!!
Ответ Аристафан
Да запас есть , но нерватрепка была знатной ! Ну думаю прорвемся там один забрать матч ! А дальше тут !
Цска радует, красавчики, одни из главных претендентов на финал. ска нужно расформировать.
Ответ World World_1116782651
тогда и зенит заодно.
Ответ amkarperm
Ну тогда и всю конюшню закроем)
Профессор настолько суров, что отыграется с 4:0.
Ответ iExpert
Профессор кукольных наук
еще 2 игры и Ларионова под ass ногой.
Опять в первом раунде вылет
Ответ Дмитрий Бахтин
Без тренера так и должно быть. Надеюсь Ларионова уберут сразу после серии
Совершено справедливый результат. Московские армейцы могли решать и раньше - уж очень была заметна разница в качестве и количестве создаваемых моментов.
Архаичный хоккей СКА. Профессор не смог сконструировать грамотную фактурную команду. Да и мотиватор он никакой. Если он останется - будет ещё один потерянный сезон.
На классе разобрались!
ска позор хоккея, может в следующем сезоне таковыми не будут. Цска браво 👏 👏
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Гагарина. ЦСКА победил СКА, «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Салават» был сильнее «Автомобилиста», «Торпедо» уступило «Северстали»
20 минут назад
Форвард СКА Бландиси забил 1-й гол в плей-офф КХЛ – ЦСКА на 103-й секунде матча
сегодня, 16:53Видео
Рекомендуем
Главные новости
«Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии (1-1). У Лишки победный гол, Ильин сделал дубль
7 минут назад
«Ак Барс» снова выиграл у «Трактора» (4:2) и ведет в серии 2-0
17 минут назад
Кубок Гагарина. ЦСКА победил СКА, «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Салават» был сильнее «Автомобилиста», «Торпедо» уступило «Северстали»
20 минут назад
Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали»
37 минут назадВидео
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
43 минуты назад
Марченко о футболе в США: «У них здесь дебильная система – если гроза, матч стопорится, всех выводят. Месси приехал в Коламбус в прошлом году – я игру пропустил и очень расстроился»
46 минут назад
Вратарь «Ак Барса» Билялов отдал 16-й голевой пас в КХЛ и побил рекорд Коваржа. Тимур ассистировал Галимову в матче с «Трактором»
сегодня, 18:17Видео
У Кузнецова 0+0 в двух матчах плей-офф с «Автомобилистом». Сегодня форвард «Салавата» выиграл 3 из 11 вбрасываний и не отметился бросками за 17:01 на льду
сегодня, 17:59
Владислав Третьяк: «За 4 года у нас стало 810 стадионов, было 140. Президент поставил задачу, чтобы 70% россиян занималось спортом к 2030-му. Через спорт мы можем воспитывать патриотов страны»
сегодня, 17:54
Заварухин про 0:1 от «Салавата»: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке. По статистике матч равный, но соперник оказался удачливее»
сегодня, 17:18
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов выиграл 200-й матч в КХЛ, «Салават» – 100-й в плей-офф. Победили «Автомобилист» в гостях – 1:0
сегодня, 16:59
Форвард СКА Бландиси забил 1-й гол в плей-офф КХЛ – ЦСКА на 103-й секунде матча
сегодня, 16:53Видео
Вязовой отразил все 27 бросков «Автомобилиста». Вратарь «Салавата» провел первый сухой матч в этом плей-офф
сегодня, 16:28
Аудитория матчей КХЛ на Кинопоиске превысила показатели прошлого сезона вместе с плей-офф – 2,4 млн подписчиков Яндекс Плюса. Каждый болельщик посмотрел 20 игр в среднем
сегодня, 15:59
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
сегодня, 14:58
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
сегодня, 14:48
Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»
сегодня, 14:36
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
сегодня, 13:31
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Рекомендуем