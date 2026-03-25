  • Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали»
Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали»

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин заработал дисциплинарный штраф до конца игры за грубый прием во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (0:4, третий период, 1-0).

34-летний хоккеист на 6-й минуте второго периода атаковал в область головы и шеи форварда соперника Илью Иванцова.

Судьи выписали Кручинину большой штраф 5 минут, а после видеопросмотра добавили еще 20 минут и удалили его до конца игры.

Подробная статистика Алексея доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Вот его натура. Капитан и такую дичь творит, из-за него проиграли матч. Когда его Ларик выгнал, я был на стороне игрока, но сейчас думаю за дело его выгнали. Когда он был травмирован и капитаном был Конюшков команда играла отлично. Мало того что сам штаны еле возит, еще и дичь творит с удалением на 5 минут.
Возможно он из тех, кто люто ненавидит бывших...
Для чего так бил игрок то Северстали уже без шайбы был и не опасен в атаке !? Это как в поговорке : Отморожу себе уши назло маме !Вот и "отморозил " на проигрыш своей команде !
Торпедо сегодня, к сожалению, не играло в хоккей. С самого начала вышли, как мешком огретые. После эпизода с Сизовым вообще развалились, в первую очередь по дисциплине
Когда Чебыкин Пугачёва бил в голову- вообще штрафа не дали.
То есть теперь можно всех в голову бить? И даже тех, кто в километре от шайбы?
Кручь капитан салупа.
Откровенная грязь на убой игрока шёл, я бы ещё ему на след матч штраф влепил.
Не ожидал такого от Круча. Вроде адекватный игрок и такое «черт побери». Здоровья игроку Севы!
Кручинин конечно не прав, но если внимательно смену посмотреть, Иванцов походу языком переборщил, поэтому произошло то, что произошло
Что же такого мог сказать Иванцов бывшему игроку севы Кручинину, что тот так обиделся? Даже если обиделся ну впечатай нормально в борт, локтем в лицо зачем?
Не помню чтобы Кручинин в такой грубости был замечен в принципе, всегда вел себя корректно, а в этом эпизоде целенаправленно шел сделать максимально больно Иванцову. Не думаю, что просто так.
