Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали»

Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи.

Нападающий «Торпедо » Алексей Кручинин заработал дисциплинарный штраф до конца игры за грубый прием во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина против «Северстали » (0:4, третий период, 1-0).

34-летний хоккеист на 6-й минуте второго периода атаковал в область головы и шеи форварда соперника Илью Иванцова.

Судьи выписали Кручинину большой штраф 5 минут, а после видеопросмотра добавили еще 20 минут и удалили его до конца игры.

