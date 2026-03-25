Марченко о футболе в США: «У них здесь дебильная система – если гроза, матч стопорится, всех выводят. Месси приехал в Коламбус в прошлом году – я игру пропустил и очень расстроился»

Марченко о футболе в США: дебильная система – если гроза, матч стопорится.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в шоу FONtour рассказал об опыте посещения футбольных матчей в городе.

Андрей Аршавин: Ты тут на футбол обычно ходил? У вас же сильная команда.

Кирилл Марченко: Ходил на футбол, и мы, короче, ушли. У них же здесь такая система дебильная в Америке, правила...

Андрей Аршавин: Тоже с плей-офф?

Кирилл Марченко: Нет, просто на матче правило. Если начинается дождь и есть гроза, матч стопорится, и всех выводят. Ты слышал по-любому эту фигню?

Андрей Аршавин: И это все останавливается?

Кирилл Марченко: И мы были на матче, и как раз-таки в этот матч 60-ая или 70-ая минута гроза, и все, их просто увели в подтрибунку и ждали час, ждали все.

Никита Филатов: Потом доиграли?

Кирилл Марченко: Они доиграли, но мы уже ушли, что нам там сидеть? Ну, короче, такая вещь. И был матч, который мы пропустили, из-за чего я очень расстроился. В прошлом году Месси приехал, забил одну со штрафного, одну так. В игре они, по-моему, 2:1 или 3:2 сыграли. У нас здесь играли с «Коламбусом». И мы были где-то на ужине. Просто пропустил матч. Что еще прикольно, «Коламбус»-то чемпионы у нас. Они в прошлом году выиграли, в этом году выиграли («Коламбус Крю » выиграл Кубок МЛС в 2023 году, в 2024-м плей-офф выиграл «Лос-Анджелес Гэлакси», а в 2025-м – «Интер Майами » Месси – Спортс’‘).

Никита Филатов: Да ладно? «Коламбус Крю» или как их?

Кирилл Марченко: Они выиграли.

Андрей Аршавин: Они сильная команда. У них звезды играли, парочка таких.

Кирилл Марченко: Суперзвезд не было, но какие-то мексиканцы хорошие появились.

Андрей Аршавин: Мексиканец, по-моему, хороший.

Кирилл Марченко: Ну, они там все Эрнандесы.