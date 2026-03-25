  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Марченко о футболе в США: «У них здесь дебильная система – если гроза, матч стопорится, всех выводят. Месси приехал в Коламбус в прошлом году – я игру пропустил и очень расстроился»
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в шоу FONtour рассказал об опыте посещения футбольных матчей в городе.

Андрей Аршавин: Ты тут на футбол обычно ходил? У вас же сильная команда.

Кирилл Марченко: Ходил на футбол, и мы, короче, ушли. У них же здесь такая система дебильная в Америке, правила...

Андрей Аршавин: Тоже с плей-офф?

Кирилл Марченко: Нет, просто на матче правило. Если начинается дождь и есть гроза, матч стопорится, и всех выводят. Ты слышал по-любому эту фигню?

Андрей Аршавин: И это все останавливается?

Кирилл Марченко: И мы были на матче, и как раз-таки в этот матч 60-ая или 70-ая минута гроза, и все, их просто увели в подтрибунку и ждали час, ждали все.

Никита Филатов: Потом доиграли?

Кирилл Марченко: Они доиграли, но мы уже ушли, что нам там сидеть? Ну, короче, такая вещь. И был матч, который мы пропустили, из-за чего я очень расстроился. В прошлом году Месси приехал, забил одну со штрафного, одну так. В игре они, по-моему, 2:1 или 3:2 сыграли. У нас здесь играли с «Коламбусом». И мы были где-то на ужине. Просто пропустил матч. Что еще прикольно, «Коламбус»-то чемпионы у нас. Они в прошлом году выиграли, в этом году выиграли («Коламбус Крю» выиграл Кубок МЛС в 2023 году, в 2024-м плей-офф выиграл «Лос-Анджелес Гэлакси», а в 2025-м – «Интер Майами» Месси – Спортс’‘).

Никита Филатов: Да ладно? «Коламбус Крю» или как их?

Кирилл Марченко: Они выиграли.

Андрей Аршавин: Они сильная команда. У них звезды играли, парочка таких.

Кирилл Марченко: Суперзвезд не было, но какие-то мексиканцы хорошие появились.

Андрей Аршавин: Мексиканец, по-моему, хороший.

Кирилл Марченко: Ну, они там все Эрнандесы.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Fonbet
Ну да, лучше чтоб молния ..зданула в поле, сразу контента напилил бы. Там грозы - это гроза, а не дождик.
Комментарий скрыт
а молниеотводы нельзя сделать?
Это правила Фифа и УЕФА, а не прихоть США, на евро тоже матч останавливали из-за грозы. Вообще в целом разговор на уровне подворотни
И на КЧМ тоже. Как раз в США играли.
да, лучше бы я ничего не знал об уровне развития Марченко. там прям очень всё печально.
Любая техника безопасности пишется кровью. Ну Марченко видней конечно.😒😒😒
и только американская каплями дождя...
Но, надо отметить, что американские грозы и осадки - это не наши грозы в средней полосе России. Там иногда такой разгул стихии бывает, что обосраться со страху можно. Другой вопрос, что порой могут дуть на воду, и разгонять зрителей, даже если гроза небольшая.
Ну тупыые, наверное ещё из-за торнадо матчи останавливают
Было бы у нас столько торнадо тоже от каждой грозы шарахались.
Сразу читается подчерк колхозника очутившегося волей судьбы в США...
сразу читается почерк колхозника, который слово "почерк" пишет как "подчерк"
Ну ты то у нас учитель.... без тебя бы не разобрались! 🤡
Попадались видосы, когда молния бьет в поле во время матча, со смертельными исходами. Так что, такие меры предосторожности оправданы.
В хоккей-то под дождём наверно круто играть, если в принципе умудриться
Фигня какая-то. Смотрел американский футбол они и в снежную бурю играют и в дождь и в минус 20. Может в соккере другой устав.
Эти была РПЛ))
Американский футбол тоже из-за грозы останавливают)Но да,можно играть хоть в -30,хоть в буран снежный,что зачастую и происходит во время матчей плей-офф)
