Вратарь «Ак Барса» Билялов отдал 16-й голевой пас в КХЛ и побил рекорд Коваржа. Тимур ассистировал Галимову в матче с «Трактором»

Вратарь «Ак Барса» Билялов отдал 16-й голевой пас в КХЛ и побил рекорд Коваржа.

Тимур Билялов из «Ак Барса » установил рекорд по очкам в Фонбет Чемпионате КХЛ среди вратарей.

30-летний хоккеист выступил в роли единственного ассистента, когда нападающий Артем Галимов поразил ворота «Трактора » во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (3:2, второй перерыв, 1-0).

Тимур отдал 16-ю результативную передачу в КХЛ и установил новый бомбардирский рекорд для вратарей. Предыдущее достижение принадлежало экс-голкиперу «Автомобилиста» и «Северстали» Якубу Коваржу – 15 (0+15) очков.