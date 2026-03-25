  Вратарь «Ак Барса» Билялов отдал 16-й голевой пас в КХЛ и побил рекорд Коваржа. Тимур ассистировал Галимову в матче с «Трактором»
Вратарь «Ак Барса» Билялов отдал 16-й голевой пас в КХЛ и побил рекорд Коваржа. Тимур ассистировал Галимову в матче с «Трактором»

Тимур Билялов из «Ак Барса» установил рекорд по очкам в Фонбет Чемпионате КХЛ среди вратарей.

30-летний хоккеист выступил в роли единственного ассистента, когда нападающий Артем Галимов поразил ворота «Трактора» во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (3:2, второй перерыв, 1-0).

Тимур отдал 16-ю результативную передачу в КХЛ и установил новый бомбардирский рекорд для вратарей. Предыдущее достижение принадлежало экс-голкиперу «Автомобилиста» и «Северстали» Якубу Коваржу – 15 (0+15) очков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: пресс-служба КХЛ
Помниться, один тренер, то ли Билялетдинов Зинэтулла Хайдарович, то ли из НХЛ тренер интересно интервью давал. И говорил, что в чемпионский сезон, вратарь в ПО должен намного выше своего уровня сыграть, чтобы взять кубок. Типа один конкретный сезон в жизни, когда в однюху может команду чемпионом сделать. Надеюсь, у Билялова сейчас этот момент.
В 2015 Нефтяник в основном благодаря ему Братину брал.
