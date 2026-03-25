Вратарь «Ак Барса» Билялов отдал 16-й голевой пас в КХЛ и побил рекорд Коваржа. Тимур ассистировал Галимову в матче с «Трактором»
Тимур Билялов из «Ак Барса» установил рекорд по очкам в Фонбет Чемпионате КХЛ среди вратарей.
30-летний хоккеист выступил в роли единственного ассистента, когда нападающий Артем Галимов поразил ворота «Трактора» во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (3:2, второй перерыв, 1-0).
Тимур отдал 16-ю результативную передачу в КХЛ и установил новый бомбардирский рекорд для вратарей. Предыдущее достижение принадлежало экс-голкиперу «Автомобилиста» и «Северстали» Якубу Коваржу – 15 (0+15) очков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: пресс-служба КХЛ
В 2015 Нефтяник в основном благодаря ему Братину брал.