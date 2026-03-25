  У Кузнецова 0+0 в двух матчах плей-офф с «Автомобилистом». Сегодня форвард «Салавата» выиграл 3 из 11 вбрасываний и не отметился бросками за 17:01 на льду
У Кузнецова 0+0 в двух матчах плей-офф с «Автомобилистом». Сегодня форвард «Салавата» выиграл 3 из 11 вбрасываний и не отметился бросками за 17:01 на льду

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов не набрал очков в двух матчах серии первого раунда Кубка Гарарина с «Автомобилистом» (1-1).

В первой игре, завершившейся победой екатеринбуржцев (2:0), 33-летний форвард провел на льду 25:35. Сегодня в победном для уифимцев матче (1:0) он сыграл 17:01.

Сегодня Евгений выиграл 3 из 11 вбрасываний (27,27%) и не отметился бросками. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
У команды всего 1 гол в двух матчах)))
Что за глупый наброс?
Полная глупость))))
Но вот вбрасываний он много проиграл
У Спронга сегодня тоже 0+0 прикинь.
первый матч смотрел только концовку, но сегодня полностью, и я бы не сказал что Женя выпадал или портил игру. было видно как он обострял, брал игру на себя и пытался выводить партнёров на бросок. у нас вся команда так то сподобилась всего на один гол за два матча, поэтому как то глупо делать акцент на игре одного игрока, пусть это и Кузнецов. и да, в ПО главное не очки, а результат команды, и если смогли забрать с выезда одну победу, то это уже прекрасный результат!
Ответ белая простыня олимпиады
мы видимо смотрели разные матчи
Жаровский с Сучковым буквально вдвоем создавали всю остроту, Кузнецова не было видно от слова совсем
Евгений ещё скажет свое слово в этом ПО!!! Уверены в нем и болеем за него!!!
Игр впереди ещё много есть ,надежда что в какой либо "выстрелит " Кузнец !
Сегодня Салават в классной манере обыграл Автомобилист. Я получил кайф, смотря на игру.
В плей-офф лидеров кроют, так что не ждите от них много голов. Будут забивать нижние звеня, а первое второе звено будет забивать, только тогда, когда за ними не уследят и на своём мастерстве.
те, кто не смотрел сегодняшний матч, не поймут. сегодня Кузя был аморфным до невозможности, ноль скорости, ноль рвения, ноль эмоций. надеюсь, очухается
Редактор из Екатеринбурга видимо))
Мое мнение-У Кузнецова ещё будет шанс показать себя... У Автомобилиста сегодня тоже ноль а сколько моментов штанг и перекладин... Мы все надеемся что У Кузнецова все получится.
