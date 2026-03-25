У Кузнецова 0+0 в двух матчах плей-офф с «Автомобилистом». Сегодня форвард «Салавата» выиграл 3 из 11 вбрасываний и не отметился бросками за 17:01 на льду

Нападающий «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов не набрал очков в двух матчах серии первого раунда Кубка Гарарина с «Автомобилистом » (1-1).

В первой игре, завершившейся победой екатеринбуржцев (2:0), 33-летний форвард провел на льду 25:35. Сегодня в победном для уифимцев матче (1:0) он сыграл 17:01.

Сегодня Евгений выиграл 3 из 11 вбрасываний (27,27%) и не отметился бросками.