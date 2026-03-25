  • Владислав Третьяк: «За 4 года у нас стало 810 стадионов, было 140. Президент поставил задачу, чтобы 70% россиян занималось спортом к 2030-му. Через спорт мы можем воспитывать патриотов страны»
Владислав Третьяк: «За 4 года у нас стало 810 стадионов, было 140. Президент поставил задачу, чтобы 70% россиян занималось спортом к 2030-му. Через спорт мы можем воспитывать патриотов страны»

Третьяк: президент поставил задачу, через спорт мы можем воспитывать патриотов.

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, что для него и России значит хоккей.

– Для вас, человека, который лично ездит и открывает десятки хоккейных коробок по всей стране, насколько важно, чтобы эти объекты, заложенные в народную программу [«Единой России»], появлялись не только в крупных городах-миллионниках, но и в регионах, даже на селе?

– Я очень рад, что вы задали мне такой вопрос, потому что хоккей – это моя жизнь. Я хочу сказать, что хоккей – это действительно наша национальная гордость. Мы и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира неоднократные.

Конечно, для нас самое важное, чтобы наши дети занимались спортом, в частности хоккеем, и мы для этого очень много делаем. Почему? Потому что у нас действительно популярен хоккей, и мы делаем все, чтобы у нас было как можно больше стадионов.

За последние 4 года у нас от 140 стадионов уже 810. Федерация хоккея очень много сделала для этого, мы работаем с правительством нашей страны, Олимпийским комитетом, Министерством спорта.

Я сам за 4 года вел беседы с 28 губернаторами. Когда я сам приезжаю, убеждаюсь, что хоккей надо развивать, что это наш вид спорта. Открываются и большие стадионы, и небольшие площадки, которые очень важны, потому что летом на них играют в футбол, гандбол, баскетбол, а зимой заливают катки, мальчишки участвуют в этом.

Спорт всех объединяет – это очень важно. Знаете, бывает, что в классе кого-то не любят, какие-то соревнования между людьми – это всегда бывает, а когда они выходят вместе в одной команде, это всегда объединяет. Во всем мире любят спорт. Почему мы болеем за разные виды спорта на Олимпиадах, не обязательно за хоккей или футбол? А потому что мы патриоты своей страны и хотим, чтобы наши дети занимались физкультурой и спортом, и через спорт мы можем воспитывать патриотов своей страны. 

Это очень важно, понимаете? Потому что наши дети сейчас все в телефонах, в компьютерах. И наша главная задача – чтобы они вышли на площадки и занимались физкультурой и спортом. Вы знаете, что наш президент поставил задачу, чтобы к 2030 году 70% россиян занималось физкультурой и спортом. И мы, Федерация хоккея, очень много делаем для того, чтобы наш вид спорта развивался. И мы всегда на международном уровне боремся, чтобы проводить чемпионаты мира и Европы, чтобы привлечь как можно больше мальчишек и девчонок в наш вид спорта.

У нас очень много программ для молодых хоккеистов. Мы собрали все самое лучшее, что есть в мире – и из советской школы хоккея, и из североамериканской, и европейской. И наши знаменитые хоккеисты приезжают в сельскую местность и проводят мастер-классы – Капризов, Малкин, Ковальчук, – заявил Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья».

Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»

Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Смотрим»
Только пришел домой, играл на улице в гандбол.
Всем привет
Ответ AlexandrZhurov
Только пришел домой, играл на улице в гандбол. Всем привет
Саня, ты за воротами сумку с пивом забыл…. Мы с пацанами приговорили, не обессудь…
Ответ AlexandrZhurov
Только пришел домой, играл на улице в гандбол. Всем привет
Словом
Мы все больны гандболом
И за гандбол умрём
скоро 200 млн будет спортом заниматься уже ежедневно
Ответ AdventureTime
скоро 200 млн будет спортом заниматься уже ежедневно
Каждую ночь, каждую ночь, каждую ночь...
Ответ AdventureTime
скоро 200 млн будет спортом заниматься уже ежедневно
И это будут мигранты патриоты:)
Кто о чем, а вшивый о бане
Да кому нужны эти коробки, если в хоккей играть себе могут позволить еденицы
Знаем мы этих спортсменов - патриотов ... В конце 80х побросав погоны и партбилеты , рванули за зеленью к врагам .... а потом заявились обратно , учить нас родину любить ....
Ответ Vasily Ivanov
Знаем мы этих спортсменов - патриотов ... В конце 80х побросав погоны и партбилеты , рванули за зеленью к врагам .... а потом заявились обратно , учить нас родину любить ....
Как тонко замечено. Помнит ли об этом, например, Фетисов? А Ларионов? А Могильный?
Ответ Иван Петров
Как тонко замечено. Помнит ли об этом, например, Фетисов? А Ларионов? А Могильный?
А Роднина, когда законы принимает, помнит что ее деть здесь не живут
видишь стадионы ? и я нет . а они ЕСТЬ !
Третьяк окончательно превратился в куколда.
Интересно сколько заплатила ЕР за такую предвыборную программу. тьфу, противно, лапша на уши не подорожала.
Шел 2026-й… Третьяк все считал стадионы
Ответ ЛокоЮрга 1993
Шел 2026-й… Третьяк все считал стадионы
Только так и не сумел научиться отличать стадион от коробки)))
Третьяку надо было министом строительства становиться вместо хоккея, ведь он больше всего любит строить!
Материалы по теме
Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»
сегодня, 14:25
Третьяк о том, как возглавил ФХР: «Путин сказал: «Мне победы нужны, россиян надо объединять. Забирайте хоккей, будете президентом федерации»
сегодня, 12:25
Третьяк о бане России: «Футболисты могут играть с Латинской Америкой, Африкой. К сожалению, у нас Казахстан и Беларусь. Они хорошие, но мы мало с кем можем играть, с другими будет по 15-20 шайб»
сегодня, 10:55
Рекомендуем
Главные новости
«Северсталь» победила «Торпедо» (4:0) и сравняла счет в серии (1-1). У Лишки победный гол, Ильин сделал дубль
6 минут назад
«Ак Барс» снова выиграл у «Трактора» (4:2) и ведет в серии 2-0
16 минут назад
Кубок Гагарина. ЦСКА победил СКА, «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Салават» был сильнее «Автомобилиста», «Торпедо» уступило «Северстали»
19 минут назад
СКА снова уступил ЦСКА (2:4) в Москве и проигрывает 0-2 в серии
26 минут назад
Кручинин получил 5+20 за атаку Иванцова в область головы и шеи в матче «Торпедо» и «Северстали»
36 минут назадВидео
НХЛ. «Баффало» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
42 минуты назад
Марченко о футболе в США: «У них здесь дебильная система – если гроза, матч стопорится, всех выводят. Месси приехал в Коламбус в прошлом году – я игру пропустил и очень расстроился»
45 минут назад
Вратарь «Ак Барса» Билялов отдал 16-й голевой пас в КХЛ и побил рекорд Коваржа. Тимур ассистировал Галимову в матче с «Трактором»
сегодня, 18:17Видео
У Кузнецова 0+0 в двух матчах плей-офф с «Автомобилистом». Сегодня форвард «Салавата» выиграл 3 из 11 вбрасываний и не отметился бросками за 17:01 на льду
сегодня, 17:59
Заварухин про 0:1 от «Салавата»: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке. По статистике матч равный, но соперник оказался удачливее»
сегодня, 17:18
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов выиграл 200-й матч в КХЛ, «Салават» – 100-й в плей-офф. Победили «Автомобилист» в гостях – 1:0
сегодня, 16:59
Форвард СКА Бландиси забил 1-й гол в плей-офф КХЛ – ЦСКА на 103-й секунде матча
сегодня, 16:53Видео
Вязовой отразил все 27 бросков «Автомобилиста». Вратарь «Салавата» провел первый сухой матч в этом плей-офф
сегодня, 16:28
Аудитория матчей КХЛ на Кинопоиске превысила показатели прошлого сезона вместе с плей-офф – 2,4 млн подписчиков Яндекс Плюса. Каждый болельщик посмотрел 20 игр в среднем
сегодня, 15:59
Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»
сегодня, 14:58
Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
сегодня, 14:48
Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»
сегодня, 14:36
Морозов о новой арене «Торпедо»: «Знаем, как здесь любят хоккей, видим это каждый сезон по цифрам посещаемости, она всегда 100%. Регион давно заслужил современную арену»
сегодня, 13:31
Петтерссон набрал 500-е очко в НХЛ. У форварда «Ванкувера» 200+300 в 533 играх регулярки
сегодня, 12:37
Зарипов о ветеранском турнире среди клубов КХЛ: «Может быть, получится создать. Пошагово будем действовать»
сегодня, 10:59
Рекомендуем