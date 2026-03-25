Владислав Третьяк: «За 4 года у нас стало 810 стадионов, было 140. Президент поставил задачу, чтобы 70% россиян занималось спортом к 2030-му. Через спорт мы можем воспитывать патриотов страны»

Третьяк: президент поставил задачу, через спорт мы можем воспитывать патриотов.

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о том, что для него и России значит хоккей.

– Для вас, человека, который лично ездит и открывает десятки хоккейных коробок по всей стране, насколько важно, чтобы эти объекты, заложенные в народную программу [«Единой России»], появлялись не только в крупных городах-миллионниках, но и в регионах, даже на селе?

– Я очень рад, что вы задали мне такой вопрос, потому что хоккей – это моя жизнь. Я хочу сказать, что хоккей – это действительно наша национальная гордость. Мы и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира неоднократные.

Конечно, для нас самое важное, чтобы наши дети занимались спортом, в частности хоккеем, и мы для этого очень много делаем. Почему? Потому что у нас действительно популярен хоккей, и мы делаем все, чтобы у нас было как можно больше стадионов.

За последние 4 года у нас от 140 стадионов уже 810. Федерация хоккея очень много сделала для этого, мы работаем с правительством нашей страны, Олимпийским комитетом, Министерством спорта .

Я сам за 4 года вел беседы с 28 губернаторами. Когда я сам приезжаю, убеждаюсь, что хоккей надо развивать, что это наш вид спорта. Открываются и большие стадионы, и небольшие площадки, которые очень важны, потому что летом на них играют в футбол, гандбол, баскетбол, а зимой заливают катки, мальчишки участвуют в этом.

Спорт всех объединяет – это очень важно. Знаете, бывает, что в классе кого-то не любят, какие-то соревнования между людьми – это всегда бывает, а когда они выходят вместе в одной команде, это всегда объединяет. Во всем мире любят спорт. Почему мы болеем за разные виды спорта на Олимпиадах, не обязательно за хоккей или футбол? А потому что мы патриоты своей страны и хотим, чтобы наши дети занимались физкультурой и спортом, и через спорт мы можем воспитывать патриотов своей страны.

Это очень важно, понимаете? Потому что наши дети сейчас все в телефонах, в компьютерах. И наша главная задача – чтобы они вышли на площадки и занимались физкультурой и спортом. Вы знаете, что наш президент поставил задачу, чтобы к 2030 году 70% россиян занималось физкультурой и спортом. И мы, Федерация хоккея, очень много делаем для того, чтобы наш вид спорта развивался. И мы всегда на международном уровне боремся, чтобы проводить чемпионаты мира и Европы, чтобы привлечь как можно больше мальчишек и девчонок в наш вид спорта.

У нас очень много программ для молодых хоккеистов. Мы собрали все самое лучшее, что есть в мире – и из советской школы хоккея, и из североамериканской, и европейской. И наши знаменитые хоккеисты приезжают в сельскую местность и проводят мастер-классы – Капризов , Малкин , Ковальчук , – заявил Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья».

