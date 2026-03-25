Заварухин про 0:1 от «Салавата»: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке. По статистике матч равный, но соперник оказался удачливее»

Заварухин про 0:1 от «Салавата»: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке.

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин назвал причины поражения от «Салавата Юлаева » во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (0:1, 1-1).

– Слабо сыграли в атаке, только в третьем периоде стало что-то получаться. По статистике матч равный, но соперник оказался удачливее. Мы создали сегодня мало моментов.

– На «Автомобилист» критически влияет, если команда пропускает первой.

– Я не скажу, что повлияла эта шайба. Были моменты, но мы их не реализовали.

– Чего ожидать от соперников в Уфе?

– Мы разбираем соперника, сегодня с первых минутах они сыграли активно, а потом по счету.

– Почему так мало заброшенных шайб в серии?

– Здорово играют вратари и защита.

– Чего не хватило, чтобы забить?

– Не хватало трафика перед вратарем. Ему было легко отражать броски. Он [Семен Вязовой ] здорово сегодня сыграл, – сказал Заварухин.