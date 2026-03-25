  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Заварухин про 0:1 от «Салавата»: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке. По статистике матч равный, но соперник оказался удачливее»
Заварухин про 0:1 от «Салавата»: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке. По статистике матч равный, но соперник оказался удачливее»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причины поражения от «Салавата Юлаева» во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (0:1, 1-1).

– Слабо сыграли в атаке, только в третьем периоде стало что-то получаться. По статистике матч равный, но соперник оказался удачливее. Мы создали сегодня мало моментов.

– На «Автомобилист» критически влияет, если команда пропускает первой.

– Я не скажу, что повлияла эта шайба. Были моменты, но мы их не реализовали.

– Чего ожидать от соперников в Уфе?

– Мы разбираем соперника, сегодня с первых минутах они сыграли активно, а потом по счету.

– Почему так мало заброшенных шайб в серии?

– Здорово играют вратари и защита.

– Чего не хватило, чтобы забить?

– Не хватало трафика перед вратарем. Ему было легко отражать броски. Он [Семен Вязовой] здорово сегодня сыграл, – сказал Заварухин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Gorobzor.ru
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoНиколай Заварухин
logoСемен Вязовой
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не получилось ничего. Ибо вышли не понятно что делать, в какой хоккей играть. Типо на классе сделаем..акадэмики, блин. Только с 2:10 по броскам начали просыпаться, времени впереди же много, забьем. А тут уппс, времени то и не хватило. Причем, если бы не Володя, счет мб и разгромным. А вот Вязовой навряд ли даже и вспотел. Возможно стратегическое поражение, без видимых причин, проиграли сами себе. Это наказывается.
Шапкозакидательство, расслабуха в ПО недопустимы.
Спронга прихватили и вдруг оказалось, что и забить то некому. Все спрятались. Это плэй офф, здесь каждый должен быть готов быть Спронгом.
Но нет добра без худа. Корону нам сбили, дальше надо выходить и побеждать. Побеждать в каждой игре. Любой ценой. И решать все прнжде всего впереди, а не сзади.
Ответ Владимир Свердловск
Какую корону? Рога.
Ответ Владимир Свердловск
Одну игру зацепили и уже у них и класс какой-то и корона чё откуда не пойму.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
