Заварухин про 0:1 от «Салавата»: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке. По статистике матч равный, но соперник оказался удачливее»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причины поражения от «Салавата Юлаева» во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина (0:1, 1-1).
– Слабо сыграли в атаке, только в третьем периоде стало что-то получаться. По статистике матч равный, но соперник оказался удачливее. Мы создали сегодня мало моментов.
– На «Автомобилист» критически влияет, если команда пропускает первой.
– Я не скажу, что повлияла эта шайба. Были моменты, но мы их не реализовали.
– Чего ожидать от соперников в Уфе?
– Мы разбираем соперника, сегодня с первых минутах они сыграли активно, а потом по счету.
– Почему так мало заброшенных шайб в серии?
– Здорово играют вратари и защита.
– Чего не хватило, чтобы забить?
– Не хватало трафика перед вратарем. Ему было легко отражать броски. Он [Семен Вязовой] здорово сегодня сыграл, – сказал Заварухин.
Шапкозакидательство, расслабуха в ПО недопустимы.
Спронга прихватили и вдруг оказалось, что и забить то некому. Все спрятались. Это плэй офф, здесь каждый должен быть готов быть Спронгом.
Но нет добра без худа. Корону нам сбили, дальше надо выходить и побеждать. Побеждать в каждой игре. Любой ценой. И решать все прнжде всего впереди, а не сзади.