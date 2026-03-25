Козлов про 1:0 с «Автомобилистом»: «Я доволен, «Салават» выиграл в Екатеринбурге – это важно. В плей-офф пульсометр надо надевать тренерам»

Козлов про 1:0 с «Автомобилистом»: я доволен, «Салават» выиграл в Екатеринбурге.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов прокомментировал победу во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина против «Автомобилиста » (1:0, 1-1).

– Самоотдача, желание, страсть – это был важный фактор, который помог нам победить сегодня. Молодцы, что дали Семену Вязовому сыграть на ноль, много блокировали бросков, принимали шайбу на себя. Хорошее движение, много позитивного, но это лишь одна игра.

Для многих ребят это первый плей-офф, где они прошли весь сезон с командой. Они сталкиваются с новой ролью, борются с волнением, понимают важность каждого единоборства.

– Знаете ли вы, что первый гол – важный фактор именно против «Автомобилиста»?

– В любой игре первый гол важен. Мы знаем, что «Автомобилист» хорошо играет по счету, у них опасные контратаки, мастеровитые нападающие.

– Много перестановок в составе. Как оцените их?

– Владислав Ефремов вернулся после травмы, Максима Кузнецова завели. Они неплохо смотрелись.

– В прошлом сезоне удалось дойти до полуфинала Кубка Гагарина. В этом сезоне у вас более молодая команда. Удалось ли подогнать игроков, чтобы выступить не хуже?

– Это две разные команды. Сейчас стадия взросления, становления. Так что это разные ситуации.

– Похож ли этот матч на то, к чему «Салават» стремится в этом плей-офф?

– Я доволен победой сегодня. Мы выиграли в Екатеринбурге – это важно.

– В третьем периоде был отрезок, когда не было паузы больше 8 минут. Насколько тяжело управлять командой в такой момент или становится интереснее?

– Интереснее – не то слово в плей-офф. Тут надо пульсометр надевать тренерам обеих команд, чтобы было понятно, на сколько это интересно (улыбается).

– У вас стало 200 побед в КХЛ в качестве главного тренера. Насколько это приятно, особенно когда это выпало на плей-офф?

– Да, конечно, это приятно. И приятно, что этот путь я проделал со многими хоккеистами, которые сейчас играют. Спасибо ребятам, что помогли выбить это число, – сказал Козлов.