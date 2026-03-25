Козлов выиграл 200-й матч в КХЛ, «Салават» – 100-й в плей-офф. Победили «Автомобилист» в гостях – 1:0

Козлов выиграл 200-й матч в КХЛ, «Салават» – 100-й в плей-офф.

Виктор Козлов и «Салават Юлаев » одержали юбилейные победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Уфимцы во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина в гостях обыграли «Автомобилист » с минимальным счетом – 1:0.

Эта победа стала 200-й в КХЛ для главного тренера «Салавата» Козлова и 100-й для клуба в плей-офф КХЛ.