Козлов выиграл 200-й матч в КХЛ, «Салават» – 100-й в плей-офф. Победили «Автомобилист» в гостях – 1:0
Виктор Козлов и «Салават Юлаев» одержали юбилейные победы в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Уфимцы во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина в гостях обыграли «Автомобилист» с минимальным счетом – 1:0.
Эта победа стала 200-й в КХЛ для главного тренера «Салавата» Козлова и 100-й для клуба в плей-офф КХЛ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: пресс-служба КХЛ
Виктор Николаевич, мы с вами, доверяем и поддерживаем, как можем. Удачи вам и команде!
Одну игру забрали, это круто!
