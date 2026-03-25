Форвард СКА Бландиси забил 1-й гол в плей-офф КХЛ – ЦСКА на 103-й секунде матча
Нападающий СКА Джозеф Бландиси забросил первую шайбу в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
31-летний нападающий отличился уже на 103-й секунде второго матча серии 1-го раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (1:0, первый период, 0-1).
Канадец проводит первый сезон в России. Бывший форвард «Питтсбурга», «Анахайма» и «Нью-Джерси» набрал 29 (12+17) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
