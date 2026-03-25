Дон Грэнато возглавит США на ЧМ-2026

Федерация хоккея США назвала имя главного тренера сборной США на ЧМ-2026 – им стал 58-летний Дон Грэнато .

Тренер ранее возглавлял «Баффало » с 2021 по 2024 год. Грэнато также трижды был помощником главного тренера на чемпионатах мира, завоевав бронзу в 2018 году.

«Дон – превосходный тренер с богатым опытом. Он действительно понимает международную хоккейную среду и то, что нужно для победы», – сказал генеральный менеджер сборной США Бретт Петерсон.

«Для меня большая честь получить предложение тренировать нашу мужскую национальную команду. Всякий раз, когда у вас есть возможность представлять страну, это невероятно значимо.

Я рад работать с нашими игроками и персоналом над созданием команды, которая достойно представит нашу страну и будет бороться за золотую медаль», – сказал Дон.

ЧМ-2026 пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре.США сыграют в группе со Швейцарией, Великобританией, Финляндией, Германией, Латвией, Венгрией и Австрией.