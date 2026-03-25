Вязовой отразил все 27 бросков «Автомобилиста». Вратарь «Салавата» провел первый сухой матч в этом плей-офф
Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой провел первый сухой матч в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
23-летний голкипер отразил все 27 бросков по своим воротам во второй игре серии первого раунда плей-офф Фонбет КХЛ против «Автомобилиста» (1:0, 1-1).
Его коллега из екатеринбургского клуба Владимир Галкин, не пропустивший голов в первой встрече серии (2:0), сегодня не справился с одним из 27 бросков – победной стала шайба Егора Сучкова.
Отметим, что в регулярном чемпионате Вязовой совершил 3 шатаута за 52 матча. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс''
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вязовой переиграл нападающих Авто в важной встрече и остался "сухим " !
топ вратарь скоро будет у Сиэтла)
Супер, так держать Семён!
Просто монстррр.....
Семён молодчик!!! Главное, без травм, спокойствия и хладнокровия!!! И всё будет супер
Если не ошибаюсь, это его вообще первый сухарь в Кубке Гагарина
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем