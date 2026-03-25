Вязовой отразил все 27 бросков «Автомобилиста». Вратарь «Салавата» провел первый сухой матч в этом плей-офф

Вратарь «Салавата» Вязовой отразил все 27 бросков «Автомобилиста».

Вратарь «Салавата Юлаева » Семен Вязовой провел первый сухой матч в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

23-летний голкипер отразил все 27 бросков по своим воротам во второй игре серии первого раунда плей-офф Фонбет КХЛ против «Автомобилиста » (1:0, 1-1).

Его коллега из екатеринбургского клуба Владимир Галкин , не пропустивший голов в первой встрече серии (2:0), сегодня не справился с одним из 27 бросков – победной стала шайба Егора Сучкова.

Отметим, что в регулярном чемпионате Вязовой совершил 3 шатаута за 52 матча.