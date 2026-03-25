«Салават» обыграл «Автомобилист» в гостях и сравнял счет в серии (1-1). Сучков забил единственный гол

«Салават» сравнял счет в серии с «Автомобилистом».

«Автомобилист » уступил дома «Салавату Юлаеву » (0:1) во втором матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

Автором единственной заброшенной шайбы на 18-й минуте стал 24-летний нападающий уфимцев Егор Сучков.

«Салават» сравнял счет в серии (1-1) после поражения со счетом 0:2 в первой игре. Теперь команда Виктора Козлова проведет две игры на своем льду – 27 и 29 марта.

