Аудитория матчей КХЛ на Кинопоиске превысила показатели прошлого сезона вместе с плей-офф – 2,4 млн подписчиков Яндекс Плюса. Каждый болельщик посмотрел 20 игр в среднем

КХЛ и Кинопоиск рассказали о росте аудитории матчей Фонбет чемпионата КХЛ в онлайн-кинотеатре.

«С 5 сентября 2025 года по 20 марта 2026 года онлайн-кинотеатр Кинопоиск показал в прямом эфире все 748 матчей. Совокупно за ними следили 2,4 млн подписчиков Яндекс Плюса* – это в 2,2 раза выше, чем в сезоне-2023/24 и в 1,5 раза больше, чем в прошлом сезоне. Сезон-2025/26 уже опередил по показателям весь прошлый чемпионат КХЛ-2024/25 с учетом плей-офф.

Больше всего матчи КХЛ смотрели в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области, республиках Башкортостан и Татарстан, а также Челябинской и Нижегородских областях. В среднем каждый болельщик посмотрел 20 игр.

В топ сегментов аудитории по возрасту входят 25-34, 35-44 и 18-24. При этом доля молодой аудитории в возрасте от 18 до 24 лет стабильно растет и сейчас составляет 15 % от общего количества подписчиков, смотрящих КХЛ.

*Учитываются подписчики Яндекс Плюса, которые в сезоне посмотрели более двух минут хотя бы одной трансляции. К одной подписке Яндекс Плюс можно подключить до десяти устройств и до трех аккаунтов, но все устройства и аккаунты считаются в аудиторию проекта лишь один раз, и как один подписчик.

В регулярном чемпионате федеральный спортивный канал «Матч ТВ» показал 72 трансляции, а самыми популярными по доле телесмотрения стали матчи «Локомотив» – «Трактор» (5 сентября), «Авангард» – ЦСКА (15 января) и «Авангард» – «Ак Барс» (17 февраля). В течение всего сезона трансляции были доступны на региональных телеканалах, по подписке Яндекс Плюс в онлайн-кинотеатре Кинопоиск, а также на сайте и в мобильном приложении КХЛ», – говорится в сообщении КХЛ.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт КХЛ
