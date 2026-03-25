Кирилл Марченко: «Есть команды, которые надоедают – «Айлендерс» неприятные, куда не хочется ехать. А есть, например, «Флорида» или «Тампа» – с ними бы побольше поиграть»

Марченко: «Айлендерс» – неприятная команда, а «Флорида», «Тампа» – наоборот.

Нападающий «Коламбуса » Кирилл Марченко в шоу FONtour рассказал, с какими командами в НХЛ приятно играть, а с какими – не очень.

Андрей Аршавин: Вас не заканывает, что вы играете с одной и той же командой по 10 раз? Я просто реально думал, в футболе у нас, знаешь, раньше особенно, два матча, но еще в Кубке, три максимум. Это сейчас там делают специально, чтобы «Барселона» с «Реалом» по шесть матчей играла. А вы реально там играете с этим «Бостоном», я не знаю, четыре раза, наверное, минимум. Потом еще плей-офф, если там четыре-три. Одиннадцать раз с одними и теми же. Вас это восприятие не угнетает или привыкли в хоккее?

Кирилл Марченко: А сколько команд в футболе в Премьер-лиге?

Андрей Аршавин: Я тебе говорю, два матча раньше было, два матча в чемпионате, один в кубок.

Кирилл Марченко: 19 команд, но у нас 32 команды.

Никита Филатов: Он не понимает. Ты не понимаешь, что игр 82? А с кем играть тогда? Ты не думал об этом?

Кирилл Марченко: Ну да, мы в любом случае со всеми командами играем 2-3-4 раза. Честно, есть команды, которые надоедают. Вот есть «Айлендерс », и еще они неприятные. Куда не хочется ехать, с кем не хочется играть. А есть команда, например, «Флорида » или «Тампа », с которыми думаешь побольше поиграть.

Андрей Аршавин: В Майами я бы тоже катался даже из Питера.

Кирилл Марченко: Так что, как бы такой вопрос. Блин. Надоедает. Вообще, надоедает иногда играть, когда особенно игры, как сейчас в марте, 17 игр.

Никита Филатов: Не то, что через день.

Кирилл Марченко: Это перебор, да.

Никита Филатов: Еще бэк ту бэк.