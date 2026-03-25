Шевченко про Буше: «Жена Рида заявила: либо он возвращается в КХЛ, но теряет семью, либо остается дома и помогает ей воспитывать детей. Ультиматум был очень жесткий»

Шевченко про Буше: жена Рида поставила ему жетский ультиматум.

Форвард «Автомобилиста » Рид Буше не вернулся в Россию из-за позиции жены.

32-летний американец покинул расположение клуба в конце января. Он уехал на свадьбу брата в США и роды жены и не вернулся после Матча звезд КХЛ. Клуб из Екатеринбурга уже убрал имя Рида со шкафчика в командной раздевалке.

«Уже известно что «Автомобилист» не будет ждать нападающего Рида Буше в этом сезоне, из раздевалки клуба убрали его шкафчик. Никто не верит, что нападающий вернется в КХЛ . Скорее всего, в нашей лиге мы его больше и не увидим.

И тут вопрос: у Буше контракт на следующий сезон, а если он досрочно хочет его разорвать, то должен заплатить 2/3 от контракта, но это только в том случае, если он захочет остаться в нашей лиге, а вот на международном уровне все будет иначе, правда, известно что Рид точно не сможет играть в клубах Северной Америки, однако Европа примет этого хоккеиста.

Но почему же Буше уехал? Сейчас уже можно говорить, что причина исключительно семейная – супруга игрока заявила, что Риду нужно сделать выбор: либо он возвращается в КХЛ, но теряет семью, либо остается дома и помогает супруге воспитывать детей. Причем ультиматум был очень жесткий, потому хоккеист даже не смог помочь команде завершить чемпионат.

Тут никто не виноват, ни один человек не застрахован от таких проблем, но почему-то не удивляет что это произошло именно в «Автомобилисте», несмотря на хорошее финансирование, там постоянно такие проблемы. Достаточно напомнить, что клуб с таким бюджетом подобрал тренера, который не умеет управлять звездами серьезного уровня.

Потеря Буше может стать катастрофой для команды, ведь его атакующие навыки весьма серьезные. Да есть Спрог, но как только начнется жесткая борьба, то он пропадет с радаров, а Рид всегда лез в пекло, впрочем, «Автомобилисту» осталось недолго в этом сезоне – «Салават Юлаев » хоть и проиграл первый матч, но все равно фаворит сериии», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко .