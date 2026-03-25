Дементьев про Кучерова: «Он не получал достаточного внимания со стороны нашей прессы, но о нем нужно говорить всегда – выдающийся игрок не облюбован журналистами»
Хоккейный агент Алексей Дементьев заявил о недостатке внимания со стороны российской прессы к форварду «Тампы» Никите Кучерову, который первым в сезоне НХЛ набрал 120 очков.
– Можно сказать, что Никита Кучеров сейчас это лучший хоккеист мира?
– Честно говоря, я бы не замахивался на то, кто лучший хоккеист. Да, действительно, Кучеров показывает выдающиеся результаты, но там есть целое окружение, которое помогает ему и стимулирует добиваться новых высот. Сохранять стабильность на протяжении стольких лет, это, конечно, дорогого стоит.
К сожалению, в информационном пространстве у нас очень много уделяют внимания каким-то отдельным личностям, а не целому срезу игроков, которые могут представлять сборную страны. И Кучеров в определенной степени не получал достаточного внимания со стороны прессы.
Даже если он не дает интервью, но о нем говорить нужно было всегда. Это выдающийся игрок, который в определенной степени не облюбован журналистами.
– Нашим СМИ надо обращать внимания не только на Овечкина, Малкина, но и на менее раскрученных игроков за океаном?
– Конечно. Просто составьте команду на Кубок мира и следующую Олимпиаду, и все встанет на места. Играет команда, где нужно пять пятерок и три вратаря, – сказал Дементьев.
Откуда у него пять пятёрок, сборная, и Кубок-то взялись?