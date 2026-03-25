Сергей Черкас: «СКА делает какие-то эксперименты непонятные в этом сезоне. Играли в три вратаря, потом в два. Я так понимаю, они окончательно не определились, кто 1-й номер в плей-офф»

Черкас высказался о поражении СКА в первом матче серии с ЦСКА.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал поражение команды в первом матче серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3 2ОТ).

– СКА немножко не повезло. Не выручил Плешков. Мне понравилась игра, понравилось, как СКА боролся. ЦСКА навязал силовую борьбу, и СКА принял этот вызов.

СКА местами имел преимущество. Если бы Воробьев забил в третьем периоде после великолепной комбинации... но там Гамзин выручил. СКА должен был доводить игру до победы, но вот бросок в третьем периоде, и шайба зашла между щитков.

В овертайме дело случая: рикошеты, шайба в воротах. Если СКА будет так играть, то во втором матче петербуржцы выиграют.

– Как вам игра Плешкова? Многие хвалят его.

– Конечно, ругать язык не повернется. Плешков достаточно много выручал. Но такие моменты, как в первом голе, когда забили из-за ворот. Второй гол – чистый гол Плешкова. Все смотрят на то, как он ошибся, а не сколько он выручил.

– Плешков продолжит играть в этой серии?

– СКА в этом сезоне делает какие-то эксперименты непонятные. В течение регулярки они играли в три вратаря, а потом перешли в два вратаря. Я так понимаю, что они окончательно не определились, кто первый номер в плей-офф. Я не удивлюсь, если во втором матче ворота будет защищать Иванов.

– Что надо сделать СКА, чтобы не вернуться домой, уступая 0-2 в серии?

– Прежде всего, я считаю, что вторая игра будет очень похожа на первую. СКА нужно не проиграть силовую борьбу. Играть самоотверженно, помогать вратарю и реализовать моменты, которые создаются.

Если бы Воробьев при счете 2:1 реализовал великолепный момент, то с 3:1 ЦСКА уже бы не отыгрался, – сказал Черкас.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
4 комментария
Если бы Полтапову не придумали вне игры то ЦСКА и без овертайма бы выиграл! Так что не надо ля ля!
Т.е. 10 вратарей в прошлом сезоне норм. Тут осталось 3 и не могут определиться.
Ужас, кошмар! Легенды ска! Тьфу...
это другое, мы не понимаем просто😆
там тренерский гений работал
Гений не смог из 10
Прфессор из 3
Следующий из 1
