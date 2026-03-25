Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»
Ирина Роднина: Овечкин – уникальный спортсмен.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина считает хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина уникальным спортсменом.
«Овечкин – уникальный спортсмен, его достижения известны во всем мире. Кто-то может сказать, что Овечкин не представляет Россию, но это не так. Все знают, кто он и откуда.
Есть ли свой Овечкин в нашем футболе? Нет, и еще долго такого не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире», – сказала Роднина.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нет и никогда не будет.
P.S.
A может и будет.
Странный вопрос, учитывая, что у нас и футбола нет, как такового.