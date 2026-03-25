Роднина о том, есть ли свой Овечкин в российском футболе: «Нет, и еще долго не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире»

Ирина Роднина: Овечкин – уникальный спортсмен.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина считает хоккеиста «Вашингтона » Александра Овечкина уникальным спортсменом.

«Овечкин – уникальный спортсмен, его достижения известны во всем мире. Кто-то может сказать, что Овечкин не представляет Россию, но это не так. Все знают, кто он и откуда.

Есть ли свой Овечкин в нашем футболе? Нет, и еще долго такого не будет. Таких спортсменов в принципе очень мало в мире», – сказала Роднина.