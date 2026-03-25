Агент Силаева о возможном переходе в «Нью-Джерси»: «На текущий момент он игрок «Торпедо». Антон делает максимум для того, чтобы команда добивалась побед»

Агент Силаева отреагировал на информацию о контракте с «Нью-Джерси».

Агент Алексей Дементьев, представляющий интересы защитника «Торпедо» Антона Силаева, прокомментировал информацию о том, что игрок подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси» после окончания сезона в КХЛ.

Срок соглашения 19-летнего защитника с клубом Фонбет Чемпионата КХЛ рассчитан до 31 мая. Силаев был выбран «Девилс» на драфте НХЛ-2024 под 10-м общим номером.

«На текущий момент Антон Силаев является игроком «Торпедо».

Он полностью сконцентрирован на выполнении поставленных задач и делает максимум для того, чтобы его команда добивалась побед», – сказал Дементьев.

