Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»

Владислав Третьяк высказался о работе ФХР.

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о работе организации.

73-летний Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

«За 20 лет мы очень многое сделали. Самое главное – мы вернули звание чемпионов Олимпийских игр, чемпионов мира, которое 10 лет мы не имели.

А самое главное – у нас в НХЛ играют больше 60 игроков, ни один из хоккеистов, практически ни один не отказывался. Раньше были отказы играть за сборную. Говорили: мы в НХЛ, долго играем. Приводили какие-то доводы, что не могут приехать в сборную.

У нас Овечкин ни разу… Вот его немножко критикуют, что он в Северной Америке играет, но, с другой стороны, он ни разу не отказался от ни от чемпионата мира, ни от Олимпиады. Даже у него была трещина в ноге, он все равно приехал, понимаете?

Это тоже большая была задача федерации – создать условия для наших хоккеистов, которые приехали сюда», – сказал Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья».