  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о ФХР: «За 20 лет мы многое сделали, вернули звание чемпионов ОИ, ЧМ. Хоккеисты НХЛ не отказывались играть за сборную. У Овечкина была трещина в ноге, все равно приехал»
8

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о работе организации.

73-летний Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года.

«За 20 лет мы очень многое сделали. Самое главное – мы вернули звание чемпионов Олимпийских игр, чемпионов мира, которое 10 лет мы не имели.

А самое главное – у нас в НХЛ играют больше 60 игроков, ни один из хоккеистов, практически ни один не отказывался. Раньше были отказы играть за сборную. Говорили: мы в НХЛ, долго играем. Приводили какие-то доводы, что не могут приехать в сборную.

У нас Овечкин ни разу… Вот его немножко критикуют, что он в Северной Америке играет, но, с другой стороны, он ни разу не отказался от ни от чемпионата мира, ни от Олимпиады. Даже у него была трещина в ноге, он все равно приехал, понимаете?

Это тоже большая была задача федерации – создать условия для наших хоккеистов, которые приехали сюда», – сказал Третьяк в интервью программе «Сергей Стиллавин и его друзья».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Смотрим»
logoВладислав Третьяк
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЧМ по хоккею
logoНХЛ
травмы
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoСборная России по хоккею с шайбой
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну про чемпионов ОИ молчали бы… Самые слабые по уровню игры в этом веке. В формате «все сильнейшие» проиграли чехам в финале в 1998- тогда были ближе всего.
Как же они кичатся этими ОИ-18 с Ротанчиком, где уровень команд был даже ниже уровня ЧМ))
да уж, за 20 лет похоронили всё, что могли и к чему прикасались. не каждый бы смог.
"Двадцать лет спустя!")))
а за последние лет 5?
А что он так вдохновенно про золото олимпиады (одно) и ЧМ (четыре) рассказывает? За эти 20 лет восемь (!!!) раз оставались без медалей.
