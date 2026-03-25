Марченко набрал 200-е очко в НХЛ. У форварда «Коламбуса» 100+100 в 281 игре регулярки

Нападающий «Коламбуса » Кирилл Марченко набрал 200-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ .

Он сделал передачу в матче с «Филадельфией» (3:2).

Теперь на счету Марченко 200 (100+100) баллов в 281 игре в лиге.