Марченко набрал 200-е очко в НХЛ. У форварда «Коламбуса» 100+100 в 281 игре регулярки
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко набрал 200-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.
Он сделал передачу в матче с «Филадельфией» (3:2).
Теперь на счету Марченко 200 (100+100) баллов в 281 игре в лиге.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
красиво сделал, ничего не скажешь))
А Ови его приемником не назвал.
А Ови его приемником не назвал.
Так потому что он не приемник
А Ови его приемником не назвал.
Не может быть в сезоне у «преемника» в 26 лет меньше шайб, чем у дедушки «сдавшего» ) Таким «приемникам» до 100 лет прийдется играть
Красота!!!
На стату играл 100%. Ну, не на количество, а на красоту)))
Если хочет бороться за кубок - нужно уходить из Коламбуса
